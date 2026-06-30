Los más beneficiados por eliminación de contribuciones: Revelan que propiedades en Zapallar dejarían de pagar $3,5 millones en promedio

En medio del debate en el Congreso por la mega reforma económica del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, uno de los puntos polémicos dice relación con las contribuciones.

Datos del Ministerio de Hacienda, obtenidos vía Ley de Transparencia y revelados por La Tercera, revelan el impacto por comuna del proyecto de ley que busca eximir del pago de este impuesto territorial a los adultos mayores de 65 años.

Dicho análisis detalla que la comuna de Zapallar, en la Región de Valparaíso, registra el mayor beneficio promedio por propiedad a nivel nacional.

En ese balneario, un total de 1.080 inmuebles dejarán de pagar $3.776.753.156 anuales, lo que equivale a un ahorro estimado de $3.496.993 en promedio por cada propiedad debido a sus altos avalúos fiscales.

A nivel nacional, el fin de este tributo para la tercera edad significará una menor recaudación fiscal de $182 mil millones. En términos netos, la comuna de Las Condes concentra la mayor cantidad de propiedades beneficiadas con 53.006 viviendas que dejarán de pagar $37.319.110.096 al año, promediando un ahorro de $704.054 por inmueble.

En el listado de mayor beneficio promedio anual por propiedad, a Zapallar le siguen las comunas de Canela con $2.682.242, Colina con $2.124.348, Cunco con $2.081.230 y Lo Barnechea con $2.055.248.

La distribución de estos recursos mantiene un debate respecto a los beneficiarios del proyecto que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado. Mientras el oficialismo defiende la medida como una promesa de campaña para los adultos mayores, desde la oposición cuestionan que termine beneficiando a los sectores de más altos ingresos.