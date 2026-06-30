Salidas a la bolsa en EE.UU. alcanzan un récord de US$ 251.000 millones en el primer semestre de 2026

Las ofertas públicas iniciales y ventas de acciones en Estados Unidos alcanzaron un récord de US$ 251.000 millones hasta el 26 de junio de este año, superando el máximo histórico para un semestre establecido durante la manía de emisiones de 2021.

El resultado refleja el impulso combinado de dos operaciones históricas, el debut bursátil de SpaceX, que recaudó US$ 86.200 millones y rompió el récord del mayor IPO de la historia, y el levantamiento de capital de Alphabet por US$ 85.000 millones, la mayor operación de acciones del año que no correspondió a una salida a bolsa, según consignó Bloomberg.

Will Connolly, codirector de mercados de capital de renta variable para América en Goldman Sachs, banco líder en el IPO de SpaceX, señaló que el dinamismo del mercado no depende únicamente de esa operación: “Incluso si se excluye el IPO de SpaceX, los volúmenes avanzan rápidamente (…) Hay mucha actividad en todo el ecosistema y en distintos productos. Es realmente la primera vez que se puede decir eso desde 2021“.

El optimismo en torno a la inteligencia artificial es el principal motor de la actividad actual, pero también existe la posibilidad de que el pesimismo sobre los últimos meses del año acelere el ritmo de las colocaciones.

Wall Street observa con cautela las expectativas sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal, con recortes de tasas descartados para este año y los operadores anticipando una posible alza en los próximos meses.

Arnaud Blanchard, codirector global de mercados de capital de renta variable en Morgan Stanley, otro de los bancos líderes en la oferta de SpaceX, proyectó que la actividad se mantendrá alta durante el verano boreal, lo que anticipa un tercer trimestre intenso.

“Si bien el cuarto trimestre suele ser una ventana constructiva, podríamos ver algo de volatilidad en torno a las elecciones de medio término, por lo que es probable que la actividad del segundo semestre se concentre en el tercer trimestre“, afirmó según el medio consignado.

El desempeño de las empresas recién listadas también ha sido sólido. El retorno promedio ponderado de las compañías estadounidenses que debutaron en bolsa este año, excluyendo SPACs, se acerca al 16%, casi el doble del retorno del índice S&P 500 en el mismo período.

SpaceX fue una de once salidas a bolsa que recaudaron más de US$ 1.000 millones este año, una cifra que, según Keith Canton, jefe global de asesoría en capital privado de JPMorgan, podría duplicarse en el segundo semestre: “Podría haber otra docena de IPOs gigantes de más de US$ 1.000 millones en la segunda mitad del año”.

El optimismo del mercado, sin embargo, no está exento de riesgos. La noticia de que OpenAI postergó sus planes de salida a bolsa hacia 2027 generó nerviosismo la semana pasada entre las acciones vinculadas a inteligencia artificial, un factor que podría descarrilar parte de estos planes si se propaga.