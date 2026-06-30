Balance del feriado de San Pedro y San Pablo: 8 fallecidos, 155 detenidos y más de 58 mil controles

Carabineros entregó un nuevo balance del operativo desplegado durante el feriado de San Pedro y San Pablo 2026, periodo comprendido entre las 18:00 horas del viernes 26 y las 23:59 horas del lunes 29 de junio.

Según informó la institución, durante ese lapso se registró la salida de 424.506 vehículos desde la Región Metropolitana.

En el marco del operativo, Carabineros efectuó 58.808 controles y fiscalizaciones vehiculares en distintas rutas del país.

155 detenidos durante el feriado

Durante el fin de semana largo, se practicaron 15.225 exámenes de detección de alcohol y drogas a conductores.

Del total, 15.012 correspondieron a alcotest y 213 a narcotests.

Como resultado de estos procedimientos, 155 personas fueron detenidas a nivel nacional.

De ellas, 111 fueron detenidas por conducción bajo la influencia del alcohol, 41 por conducir bajo los efectos de drogas y 3 por conducción temeraria.

En materia de infracciones, Carabineros cursó 2.453 denuncias por exceso de velocidad.

Además, se registraron 650 infracciones por no uso del cinturón de seguridad y 185 por incumplimientos relacionados con sistemas de retención infantil.

8 fallecidos en siniestros viales

El balance también reportó 8 personas fallecidas en siniestros viales durante el feriado.

De acuerdo con Carabineros, 5 muertes ocurrieron en la Región Metropolitana, mientras que las otras se registraron en las regiones de Los Lagos, Los Ríos y Coquimbo.

Los accidentes fatales correspondieron a 3 atropellos, 3 colisiones y 2 choques.

Más de 250 lesionados

Junto con las personas fallecidas, Carabineros informó que 257 personas resultaron lesionadas en siniestros viales durante el periodo.

Del total, 51 personas quedaron con heridas graves, 17 con lesiones menos graves y 189 con lesiones leves.