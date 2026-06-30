Mundial 2026: Por qué la colección de bolsos Birkin de Erling Haaland está causando sensación en redes sociales

(CNN) – El delantero noruego Erling Haaland está acostumbrado a ser el centro de atención. Mide 1,96 metros y luce una melena rubia hasta los hombros que delata su ascendencia vikinga. Además, es uno de los mejores futbolistas del mundo y ha liderado a la selección masculina de su país a su primera participación en la Copa Mundial de la FIFA en casi tres décadas.

Pero hace un par de semanas, el estilista y tiktoker Jack Savoie señaló otra característica por la que Haaland es conocido: su colección de bolsos Hermès.

“¿Has visto los bolsos Birkin personalizados de Erling Haaland?”, dijo Savoie en un video que rápidamente se volvió viral. “Nena, abróchate el cinturón”.

“Lo primero que debo decir es que no todos son Birkin”, comentó Savoie en una entrevista telefónica. Muchos de los bolsos de Haaland son en realidad Haut à Courroies (HAC), el modelo en el que se basa el Birkin, pero con un perfil ligeramente más alto y estrecho. Sin embargo, esto no le resta ni un ápice de impacto a la colección de Haaland.

En el video, con más de 10 millones de reproducciones, Savoie dedica varios minutos a analizar la colección del futbolista. Está la edición especial “Endless Road” de HAC que llevaba al bajar del avión en Carolina del Norte antes del Mundial.

El bolso color hueso está decorado con un mosaico de cuero azul y gris que crea una escena de carretera de montaña. También tiene un HAC de lona color musgo y un HAC de cuadros negros y naranjas, e incluso se le vio con el Birkin 25 de su novia, Isabel Haugseng Johansen, dentro de su HAC 50. “Llevaba dos Birkin, ¡era tan elegante!”, dijo Savoie.

Haaland no es el único futbolista aficionado a Hermès: la superestrella argentina Lionel Messi lleva consigo en sus viajes un bolso cargo HAC 40 repleto de bolsillos, y el defensa holandés y aficionado a la moda Virgil van Dijk tiene uno de cuero gris claro. Al parecer, David Beckham también posee una pequeña colección de bolsos de tamaño XL.

En el Mundial se pueden ver bolsos de lujo de todo tipo. La selección francesa masculina, una de las favoritas para ganar el torneo, llegó con bolsos HAC, así como con bolsos de Chanel y Louis Vuitton.

El delantero francés Marcus Thuram lució un bolso maxi de ante verde brillante de una colaboración de Chanel con Pharrell Williams, mientras que Rayan Cherki llevó un bolso Hermès Kelly Maxi extragrande.

Pero la envidiable colección de Haaland ha desatado un nuevo debate sobre los hombres y el bolso, símbolo de inocencia. La yuxtaposición de la masculinidad suprema del atleta profesional con los símbolos tradicionalmente femeninos del bolso de lujo parece generar cierta disonancia en la cultura en general.

Las fotos de Haaland en la pista de aterrizaje publicadas en las redes sociales estaban plagadas de homofobia y comentarios que cuestionaban la masculinidad del delantero. “Nunca entenderé por qué un hombre adulto quiere llevar un bolso”, escribió un usuario de Instagram.

Otros fueron más comprensivos. “¿Así que así es como me entero de que Haaland es un villano?”, comentó otro.

“Creo que durante mucho tiempo se le ha dicho a la gente qué puede y qué no puede usar, pero ahora se está produciendo un cambio: la gente dice: ‘Me da igual’”, comentó Savoie. “Si me hace feliz, lo usaré como quiera”.

Señaló el creciente número de atletas masculinos que usan joyas de alta gama, como Van Cleef & Arpels, en el campo de juego, incluso si las piezas específicas tienen connotaciones más femeninas.

La ironía de que un bolso como el Hermès HAC se clasifique como hiperfemenino radica en que fue creado a finales del siglo XIX como un bolso para transportar el equipo de equitación, al igual que el resto de los productos de la marca en aquella época. La marca no lanzó un bolso específicamente dirigido a mujeres hasta muchas décadas después, cuando amplió su oferta más allá de los artículos de cuero.

“Creo que simplemente hay una creciente apreciación por las cosas bellas, independientemente del género”, dijo Savoie. “Ni siquiera entiendo por qué estos bolsos tienen género”.

A pesar de toda la polémica sobre sus elecciones de bolsos, a Haaland no parece importarle en absoluto. Marcó dos goles en cada uno de sus dos primeros partidos en el Mundial de este año, convirtiéndose en el sexto jugador en lograrlo.

Savoie comentó que la combinación de su destreza física con un gusto exquisito lo hace aún más interesante para un público más amplio, sin importarle las críticas. “Simplemente añade otra dimensión a su leyenda”, afirmó.