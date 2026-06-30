PNL advierte al Senado por acusación contra Grau: “Tendrán que dar una explicación al pueblo de Chile”

El secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Urzúa, defendió la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y apuntó al rol que tendrá el Senado en la revisión del libelo.

En entrevista con CNN Chile Radio, Urzúa sostuvo que la Cámara de Diputadas y Diputados ya entregó una señal política al aprobar la acusación y afirmó que ahora la responsabilidad recaerá en la Cámara Alta.

“La Cámara de Diputados ya dio un mensaje. Los antecedentes incorporados en la acusación dan cuenta de responsabilidad objetiva”, señaló.

“Tendrán que dar una explicación al pueblo de Chile”

Consultado por la posibilidad de que el Senado rechace la acusación, el dirigente del PNL descartó que ese escenario pueda ser considerado un fracaso para quienes impulsaron el libelo.

“Acá lo importante es que se presentó la acusación constitucional, la Cámara de Diputados estimó que había antecedentes para poder avanzar con la acusación”, afirmó.

En esa línea, advirtió que, si los senadores no respaldan la ofensiva, deberán explicar su postura ante la ciudadanía.

“Si el Senado estima que aquí no hay suficientes méritos para una acusación constitucional, serán ellos los que tendrán que dar una explicación al pueblo de Chile”, sostuvo.

Urzúa también apuntó a quienes se ausenten o se inhabiliten durante la votación, luego de que se confirmara que el senador Manuel José Ossandón se encuentra fuera del país y que Luciano Cruz-Coke decidió inhabilitarse.

“Cada uno de esos senadores va a tener que dar explicaciones al pueblo de Chile, porque las consecuencias, el nivel de vida, el costo de vida más alto, ya lo estamos sufriendo”, afirmó.

Críticas al manejo fiscal

El dirigente libertario sostuvo que el fundamento de la acusación está en la supuesta entrega de información presupuestaria que no habría reflejado correctamente el estado de las arcas fiscales.

“Acá lo que se necesita acreditar es el cargo de ministro, la obligación de tener información apropiada para la elaboración de la ley de presupuestos y, desde ese punto de vista, que se haya infringido la ley de administración financiera del Estado”, planteó.

Según Urzúa, las proyecciones del presupuesto obligaron al actual Gobierno a endeudarse por un monto mayor al previsto.

“La deuda proyectada, los más de 10.500 millones de dólares, no aparecían en esta información. Por lo tanto, obligó al Gobierno a que se endeudara en más de 6.200 millones de dólares y esas consecuencias las estamos pagando todos los chilenos”, afirmó.

El secretario general del PNL también cuestionó que se minimicen los antecedentes tras el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que descartó errores aritméticos.

“Aritméticos, pero eso no quiere decir que se hayan dejado de lado todos los otros antecedentes”, dijo.

“Alguien se tiene que hacer cargo”

Urzúa recalcó que el Partido Nacional Libertario no forma parte del Gobierno, lo que, según dijo, les permite mantener autonomía política frente al Ejecutivo.

“Nosotros no formamos parte del Gobierno, precisamente para tener la suficiente autonomía para dirigirnos a los chilenos y decirles que en este caso alguien se tiene que hacer cargo de una vez por todas”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el libelo busca establecer responsabilidades por lo que calificó como un deterioro fiscal heredado del gobierno anterior.

“Insistimos, desde el Partido Nacional Libertario vamos a buscar que se hagan responsables a aquellos que nos vendieron una teoría de que los problemas sociales se resuelven con más Estado, se resuelven con más deuda, porque eso lo pagan todos los chilenos”, cerró.