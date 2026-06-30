Presidente Kast pone énfasis en seguridad y combate al crimen organizado en Mercosur: “Nos interesa que todo el continente sea seguro”

El presidente José Antonio Kast continúa su participación en la Cumbre del Mercosur que se desarrolla en Paraguay, y esta mañana se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul.

Tras la instancia, el mandatario comentó que abordaron aspectos de intercambio comercial tanto con Alemania como con la Comunidad Europea.

“Pudimos ver temas en el tema de educación y también en lo que dice relación con el tema de la observación del universo y, sobre todo, el tema de la seguridad. Se está construyendo, como ustedes saben, este corredor bioceánico que va a ir entre Chile y Brasil, que va a permitir mayor rapidez y flujo de mercancías hacia Asia, pero también hacia Europa, y nos importa mucho el tema de la seguridad portuaria y que todos colaboremos para combatir el crimen organizado“, detalló.

De todos modos, recordó que Chile es un miembro asociado de Mercosur, y no un participante permanente como lo son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

“Somos un país observador porque tenemos tratados de libre comercio con la Comunidad Económica Europea y con distintos países. Nuestra experiencia colabora para que Mercosur pueda ir avanzando también en esta línea; sí nos interesa que en Latinoamérica todo el continente sea un continente seguro”, acotó el presidente.

En ese sentido, planteó que el comercio y la seguridad son fundamentales y recalcó la importancia de que el primero “no sea capturado por el crimen organizado, que es algo que nos interesa y en lo cual nosotros hemos liderado instancias de interacción con los distintos países vecinos aquí”.

Está programado que durante la jornada el presidente Kast se reúna con sus pares de Brasil, Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; y de Ecuador, Daniel Noboa.

También participará de un almuerzo ofrecido por el presidente paraguayo Santiago Peña, será parte de una sesión especial del Congreso Nacional y más tarde estará en una cena en la Asociación Rural de Paraguay (ARP).