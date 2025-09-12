“Prefiero quitarme la vida antes que entregarme”, habría asegurado el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk a su padre

El padre de Tyler Robinson comenzó a sospechar que el atacante podría ser su hijo tras reconocerlo en las fotos difundidas por las autoridades y lo confrontó.

(CNN) – El padre del sospechoso del tiroteo contra Charlie Kirk instó ayer a su hijo a entregarse a las autoridades después de que este confesara.

El sospechoso respondió: “Prefiero quitarme la vida antes que entregarme”, relató a John Miller, analista jefe de seguridad de CNN, un funcionario policial con conocimiento del caso.

El padre de Tyler Robinson comenzó a sospechar que el atacante podría ser su hijo tras reconocerlo en las fotos difundidas por las autoridades y lo confrontó.

“Tyler, ¿eres tú? Se parece a ti”, le preguntó al joven de 22 años, de acuerdo con la misma fuente.

Luego, el padre convenció a su hijo de hablar con un pastor juvenil que colabora con la Oficina del Sheriff del condado de Washington y el Servicio de Alguaciles de EE.UU. Durante esa conversación, Robinson admitió el crimen, de acuerdo con el funcionario.

El FBI informó que Robinson fue detenido alrededor de las 10 p.m., hora local, del jueves.