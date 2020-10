(CNN) – El primer tema a discutir en el segundo y último debate presidencial entre Joe Biden y el presidente Donald Trump fue el manejo de la pandemia de COVID-19.

Al respecto, el mandatario que va a la reelección el 3 de noviembre sostuvo que se “esperaba que murieran” 2,2 millones de personas.

De acuerdo al chequeo de datos de CNN, esto es falso.

Es probable que el presidente esté citando un informe publicado en marzo por académicos del Imperial College de Londres que predijo que un total de 2,2 millones de estadounidenses podrían morir de COVID-19 si no se instalan medidas preventivas en ningún nivel de la sociedad.

En otras palabras, esa cifra sería la pérdida de vidas si no se tomara acción alguna para mitigarlo. El informe no analiza qué pasaría si solo el gobierno federal no tomara medidas contra el virus, sino qué ocurriría si no hubiera absolutamente “medidas de control o cambios espontáneos en el comportamiento individual”.

COVID-19 (no) está desapareciendo

El presidente Trump afirmó durante el debate que el coronavirus está desapareciendo: “Estamos dando la vuelta a la esquina. Se está yendo”.

Según la misma verificación de datos de CNN, esto es falso.

La situación del coronavirus en EE.UU., medida por los casos recién confirmados, las hospitalizaciones y la tasa de positividad de la prueba, está empeorando, no mejorando, por lo que no hay base para la afirmación.

Actualmente ese país registra 8.404.524 casos de contagios totales y 223.000 muertes, según el seguimiento de Johns Hopkins University.