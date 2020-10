“Yo fui claro y le pedí a todo el mundo a que se comprometiera: cualquier país, sea el que sea, que interfiera en estas elecciones, lo pagará“.

Con estas palabras comenzó respondiendo a la pregunta sobre seguridad nacional el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, en el debate en el segundo y último actual mandatario de Donald Trump.

“Ha sido muy claro en estas elecciones y ni entremos en las anteriores, aquí Rusia se ha involucrado, China hasta cierto punto y ahora descubrimos que Irán también está metido. Pagarán un precio si soy elegido”, añadió el ex vicepresidente, quien advirtió que están interfiriendo “con la soberanía de EE.UU.”.

En la misma línea, cuestionó a Trump expresando “que yo sepa, el presidente no le ha dicho nada a (al presidente Vladimir) Putin, no sé por que no ha hablado con Putin de esto y no sé tampoco qué le ha dicho a los iraníes“.

Junto a esto, aseveró que “estamos en un momento donde tenemos países extranjero que intentan interferir en las elecciones“.

Biden, incluso, manifestó que “su propio asesor de Seguridad Nacional le ha dicho que pasa con su amigo… sí, lo diré, Rudy Giuliani utilizado como un peón por los rusos, con información que se le mete que es falsa. ¿Y luego qué pasa? Nada”.

Finalmente, concluyó que “cualquier país que interfiera aquí pagará un precio porque tocan nuestra soberanía”.