(EFE) – Al menos seis personas murieron y docenas están seriamente heridas por un tiroteo este lunes durante un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la localidad de Highland Park, en Illinois, según informó la policía.

Uno de los jefes de la policía local informó que el número de fallecidos subió a seis, de los cinco de los que se había informado anteriormente, y explicó que hay “docenas de personas heridas graves“.

Las fuerzas de seguridad aún está buscando al sospechoso de haber perpetrado los disparos, según la Alcaldía, que pidió a los vecinos que busquen refugio porque sigue habiendo peligro.

La policía recuperó un arma de fuego que habría usado el sospechoso, explicó el jefe policial en la rueda de prensa.

El tiroteo se produjo unos 10 minutos después de que comenzara el desfile a las 9.00 hora local e hizo que decenas de personas empezaran a correr asustadas por el ruido de disparos, seún muestran diversos registros del momento.

Al desfile habían acudido varias autoridades, incluido el gobernador de Illinois, el demócrata Jay Robert “J. B.” Pritzker, y el legislador demócrata Brad Schnider.

En Twitter, Schnider explicó que ha recibido información sobre “pérdidas de vida y heridos“, aunque no dio más detalles.

“Mis condolencias a las familias y sus seres queridos. Mis oraciones están con los heridos y su comunidad. Me comprometo a hacer todo lo que pueda para que nuestros niños, nuestras ciudades, nuestra nación estén a salvo. ¡Basta, basta!”, dijo en Twitter.

Highland Park es una zona residencia ubicada a unos 40 kilómetros de Chicago, en el que viven unas 30 mil personas, según el censo de 2020.

