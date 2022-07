(CNN) – La estrella del pop británico Harry Styles canceló su presentación en Copenhague después de que se produjera un tiroteo en un centro comercial cercano a la sala de conciertos donde tenía previsto actuar.

Tres personas murieron y varias más resultaron heridas en un tiroteo masivo el domingo en Field’s, un centro comercial de la capital danesa.

Harry Styles tenía programado presentarse en el Royal Arena, un sitio cercano, pero anunció que el espectáculo ya no se llevaría a cabo, citando la tragedia.

“Estoy desconsolado junto con la gente de Copenhague. Adoro esta ciudad. La gente es tan cálida y llena de amor”, tuiteó Styles. “Estoy devastado por las víctimas, sus familias y todos los que sufren. Lamento que no podamos estar juntos. Por favor, cuídense unos a otros”.

La próxima fecha de la gira de Harry Styles está programada para el martes en París, Francia.

I’m heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love.

I’m devastated for the victims, their families, and everyone hurting.

I’m sorry we couldn’t be together. Please look after each other. H

— Harry Styles. (@Harry_Styles) July 3, 2022