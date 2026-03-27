Enviado especial de Estados Unidos en Medio Oriente está “esperanzado” de que haya negociaciones con Irán esta semana

Steve Witkoff señaló que los barcos están pasando el estrecho de Ormuz, lo que ha catalogado como una "buena señal", por lo que cree que esta semana habrá reuniones con Irán.

(CNN en Español) — El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, señaló este viernes que cree que habrá reuniones para negociar con Irán “esta semana”.

“Creemos que habrá reuniones esta semana. Sin duda tenemos esperanzas de que así sea. Los barcos están pasando. Eso es una señal muy, muy buena”, dijo Witkoff en una conferencia en Miami.

“Tenemos un aplazamiento; tenemos una prórroga. Lo vemos como algo realmente positivo”, añadió Witkoff.

Los comentarios de Witkoff se producen mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos aún no ha recibido una respuesta iraní a la propuesta de 15 puntos que el Gobierno de Trump puso sobre la mesa para las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán, diciendo que podría llegar en cualquier momento. Los medios estatales iraníes han informado que Teherán rechazó esa oferta.

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“Aún no la hemos recibido”, dijo Rubio a CNN. “Miren, tenemos mensajes. Hemos tenido un intercambio de mensajes e indicaciones del sistema iraní, lo que quede de él, sobre una disposición a hablar de ciertas cosas”.

Rubio sostuvo que Estados Unidos está esperando una aclaración sobre quién estará del otro lado de la mesa por parte de Irán, después de que los ataques estadounidenses e israelíes resultaran en la muerte de muchos líderes iraníes.

Con información de Kylie Atwood y Jennifer Hansler