Marco Rubio dice que EE.UU. espera la respuesta de Irán a su propuesta para poner fin a la guerra “en cualquier momento”

En el marco de su visita a Francia para reunirse con sus homólogos del G7, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se refirió a la comunicación que ha sostenido con Irán y señaló que Teherán aún no responde el listado de 15 demandas presentado por Washington para poner fin a la guerra. No obstante, indicó que dicha respuesta podría llegar en cualquier momento.

(CNN) – El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, realizó una breve visita a Francia este viernes para reunirse con sus homólogos del G7. Fue su primer viaje al extranjero desde el inicio de las operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel en Irán.

Con el conflicto en Medio Oriente como tema prioritario de la agenda, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 subrayaron en un comunicado “la absoluta necesidad” de una navegación “libre de peajes” en la estratégica vía fluvial del estrecho de Ormuz.

A continuación, todo lo que Rubio declaró a los periodistas antes de partir de Francia:

Los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia deberían respaldar los esfuerzos para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz una vez que concluya la guerra con Irán.

Estados Unidos puede alcanzar sus objetivos en la guerra con Irán “sin necesidad de tropas terrestres”. (Más de 1.000 soldados estadounidenses tienen previsto desplegarse en Oriente Medio en los próximos días, según informaron fuentes a la CNN).

El armamento procedente de Ucrania “podría” ser desviado hacia Medio Oriente, aunque Estados Unidos “aún” no ha procedido a hacerlo.

Irán todavía no ha respondido al listado de 15 demandas presentado por Washington para poner fin a la guerra, si bien dicha respuesta podría llegar en cualquier momento.

Rubio afirma que EE.UU. espera la respuesta de Irán a su propuesta para poner fin a la guerra “en cualquier momento”

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró que Estados Unidos aún no ha recibido una respuesta iraní a la propuesta de 15 puntos que la administración Trump puso sobre la mesa para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra con Irán, pero señaló que dicha respuesta podría llegar en cualquier momento.

“Aún no la hemos recibido”, dijo Rubio a la CNN. “Mire, hemos recibido mensajes. Hemos mantenido un intercambio de mensajes e indicios por parte del sistema iraní —o de lo que queda de él— respecto a una disposición para dialogar sobre ciertos temas”.

Rubio indicó que Estados Unidos está a la espera de una aclaración sobre quién se sentará al otro lado de la mesa en representación de Irán, después de que los ataques estadounidenses e israelíes provocaran la muerte de numerosos líderes del régimen iraní.

“¿Con quién estaríamos hablando, exactamente? ¿Sobre qué temas dialogaremos y cuándo? ¿Cuándo tendrán lugar las conversaciones?”, planteó Rubio.

Rubio afirmó que esas respuestas podrían llegar “en cualquier momento”, citando el día de hoy o el de mañana como posibilidades.

Añadió que los iraníes demostrarán la seriedad de su postura respecto a las conversaciones una vez que aporten claridad sobre quién hablará en su nombre, qué temas abordarán y cuándo estarán listos para reunirse.

Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 subrayan la “necesidad absoluta” de un estrecho de Ormuz “libre de peajes”

Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 subrayaron este viernes “la necesidad absoluta de restablecer de forma permanente una libertad de navegación segura y libre de peajes en el estrecho de Ormuz”, mientras Irán continúa estrangulando esta vital vía fluvial.

En un comunicado emitido tras una reunión celebrada en Francia, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 también hicieron un llamamiento a favor de “un cese inmediato de los ataques contra civiles y contra la infraestructura civil”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con atacar la infraestructura energética de Irán si este país no reabre el estrecho; no obstante, el jueves volvió a posponer su propio plazo autoimpuesto hasta el 6 de abril.

Los aliados han manifestado su disposición a contribuir a los esfuerzos para garantizar que el estrecho permanezca abierto, pero han insistido en que, en primer lugar, debe producirse una desescalada. Según se ha informado, Irán ha intentado aprobar legislación para imponer peajes a los buques que transiten por la vía fluvial.

“Queremos insistir en la importancia de minimizar el impacto del conflicto sobre los socios regionales y las poblaciones civiles, así como sobre la infraestructura crítica, y la necesidad de coordinar los esfuerzos de ayuda humanitaria”, señala el comunicado.

“Nos centramos en el valor de las alianzas diversas, la coordinación y el apoyo a iniciativas, incluidas aquellas destinadas a mitigar las conmociones económicas globales —tales como las interrupciones en las cadenas de suministro económico, energético, comercial y de fertilizantes—, las cuales tienen un impacto directo en nuestros ciudadanos”, añade el texto.

Por Nina Giraldo, Kylie Atwood y Jennifer Hansler.