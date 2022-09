El embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsy, dijo que el “final del presidente de Rusia, Vladimir Putin, será el mismo” que el de Adolf Hitler.

“El discurso de anexión ilegal de Putin, en el que, entre muchas tonterías, llamó al derecho internacional ‘reglas amañadas y engañosas’, debería tener una evaluación psiquiátrica“, dijo Kyslytsya.

El tuit incluía un video de Adolf Hitler dirigiéndose a un mitin. “¡Ups! Video de anexión incorrecto”, escribió Kyslytsya, “pero lo bueno es que el final de Putler [sic] será el mismo que el de Hitler”.

Putin’s illegal annexation speech, in which among many malarkey he called international law "rigged & deceitful rules", is up to psychiatric evaluation, as you can see from its video…Oops! Wrong annexation video but good thing’s that Putler’s finale will be the same as of Hitler pic.twitter.com/Sw8AGMnUIe

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) September 30, 2022