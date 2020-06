El diario estadounidense The New York Times anunció que su jefe de Opinión, James Bennet, renunció al cargo a raíz de la controversia que se inició con la publicación de una columna que llamaba a una intervención militar en el país para enfrentar las protestas.

La noticia fue comunicada por el editor del medio, Arthur Ochs Sulzberger, quien indicó: “James y yo acordamos que se necesitaría un nuevo equipo para dirigir el departamento con una serie de cambios considerables”.

Lee también: Autoridades de Minneapolis buscan retirar fondos y desmantelar el departamento de policía

Además indicó que Katie Kingsbury fue nombrada editora interina de la página de opinión.

The @nytimes announced today that James Bennet, Editorial Page Editor since May 2016, is resigning effective immediately. Katie Kingsbury, who joined The Times in 2017, has been named as acting Editorial Page Editor through the November election. https://t.co/84QX4OrrcG

— NYTimes Communications (@NYTimesPR) June 7, 2020