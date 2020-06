VIDEO RELACIONADO – Artistas y autoridades condenan asesinato de George Floyd (03:27)

El staff de periodistas, diseñadores y críticos del diario estadounidense The New York Times rechazaron públicamente una columna publicada en el medio, en la que se hace un llamado a una intervención militar ante las protestas en el país.

El texto, titulado Send in the troops (Envía las tropas), fue escrito por el senador republicano Tom Cotton y pide que el presidente Donald Trump implemente la medida ante las crecientes manifestaciones en el país a raíz de la muerte de George Floyd.

En respuesta, docenas de integrantes del medio comenzaron a tuitear el mismo mensaje en sus redes sociales: “Publicar esto pone a los integrantes negros del staff de @NYTimes en peligro”.

Además, la unión de profesionales de medios The NewsGuild of New York publicó un comunicado en el que señala: “Aunque entendemos la responsabilidad de la página editorial de publicar una gran variedad de opiniones, consideramos que la publicación de este ensayo es una decisión irresponsable“.

“La falta de contexto, la investigación inadecuada por parte de la dirección editorial, la difusión de información errónea y el momento de su llamado a las armas socavan gravemente el trabajo que hacemos todos los días“, agrega.

Finalmente, a través de un hilo de Twitter, James Bennet, editor de la página editorial del medio, señaló que “como parte de nuestras exploraciones de estos temas, Times Opinion ha publicado argumentos poderosos que apoyan las protestas, abogan por un cambio fundamental y critican los abusos policiales“.

“Times Opinion le debe a nuestros lectores mostrarles contraargumentos, particularmente aquellos hechos por personas en condiciones de establecer políticas. Entendemos que muchos lectores encuentran el argumento del senador Cotton doloroso, incluso peligroso. Creemos que es una de las razones por las que requiere el escrutinio público y el debate“, agregó.

I want to explain why we published the piece today by Senator Tom Cotton. https://t.co/GvWwf7i0Wu — James Bennet (@JBennet) June 3, 2020

I’ll probably get in trouble for this, but to not say something would be immoral. As a black woman, as a journalist, as an American, I am deeply ashamed that we ran this. https://t.co/lU1KmhH2zH — Ida Bae Wells (@nhannahjones) June 4, 2020

I spent some of the happiest and most productive years of my life working for the New York Times. So it is with love and sadness that I say: running this puts Black @nytimes staff – and many, many others – in danger. pic.twitter.com/1EIvzgORWj — Lydia Polgreen (@lpolgreen) June 4, 2020

Running this put Black @nytimes staffers in danger. In solidarity with my colleagues who agree. pic.twitter.com/UfkZkE1xvj — Jenna Wortham (@jennydeluxe) June 3, 2020

Cotton's op-ed "undermines the journalistic work of our members, puts our Black staff members in danger, promotes hate, and is likely to encourage further violence" https://t.co/tz28ua1agU — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) June 4, 2020

running this op-ed has put black people, including black @nytimes staff, in danger pic.twitter.com/eiQ4CHnt2h — Tejal Rao (@tejalrao) June 3, 2020