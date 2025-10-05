Donald Trump advierte “aniquilación completa” si Hamás no cede el control de Gaza

En medio de críticas y lecturas contrapuestas sobre la respuesta de Hamás, Trump insistió en que su propuesta permanece sobre la mesa y que “pronto” debería haber mayor claridad. El plan contempla una retirada por etapas y medidas para reducir la violencia, condicionadas a la aceptación de ambas partes.

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a CNN que Hamás enfrentaría una “aniquilación completa” si el grupo se niega a ceder el poder y el control de Gaza, en medio de los esfuerzos en curso para impulsar su propuesta de plan de alto el fuego.

“¡Aniquilación completa!”, dijo Trump a Jake Tapper, de CNN, cuando se le preguntó por mensaje de texto el sábado qué sucedería si Hamas insiste en mantenerse en el poder.

Tapper le insistió al presidente sobre la respuesta de Hamás a su propuesta de alto el fuego de 20 puntos, citando la interpretación del senador Lindsey Graham de que la organización había rechazado efectivamente el plan al insistir en “no desarme, mantener Gaza bajo control palestino y vincular la liberación de rehenes a negociaciones”.

“¿Se equivoca él?”, preguntó Tapper.

“Lo averiguaremos. ¡¡¡Solo el tiempo lo dirá!!!”, respondió Trump.

El presidente dijo que espera claridad “pronto” sobre si Hamás está realmente comprometido con la paz.

“Sí sobre Bibi”, dijo Trump, al ser consultado si el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está completamente de acuerdo con poner fin a la campaña de bombardeos en Gaza y apoyar la visión más amplia del presidente.

Trump agregó que tiene esperanzas de que su propuesta de alto el fuego se haga realidad y enfatizó que está trabajando arduamente para lograrlo.

Más temprano el sábado, el presidente dijo que Israel aceptó la línea de retirada inicial delineada en su propuesta de plan de alto el fuego para Israel y Hamás.

En una publicación en redes sociales, dijo que su administración ahora espera la confirmación de Hamás.

Si Hamás está de acuerdo, dijo Trump, un alto el fuego sería “inmediatamente efectivo” y comenzaría un intercambio de rehenes y prisioneros.

“Después de negociaciones, Israel ha aceptado la línea de retirada inicial, que hemos mostrado y compartido con Hamás. Cuando Hamás confirme, el Alto el Fuego será INMEDIATAMENTE efectivo, el intercambio de Rehenes y Prisioneros comenzará, y crearemos las condiciones para la siguiente fase de retirada, lo que nos acercará al final de esta CATÁSTROFE DE 3.000 AÑOS. ¡Gracias por prestar atención a este asunto y, MANTÉNGANSE ATENTOS!”, escribió Trump en Truth Social.

Trump también dijo el sábado que Israel había detenido temporalmente sus ataques aéreos sobre Gaza, calificándolo como un paso crítico hacia la conclusión de un acuerdo de alto el fuego, asegurando la liberación de rehenes, y advirtió a Hamás que actúe rápidamente.

Sin embargo, más temprano el mismo sábado, CNN informó que al menos 67 personas en Gaza murieron debido a ataques israelíes, según funcionarios hospitalarios en el enclave palestino.

El presidente reveló el viernes que Hamás había respondido positivamente a su propuesta de 20 puntos destinada a terminar el conflicto. Hablando en un video publicado en Truth Social, Trump lo calificó como “un gran día”, y describió los desarrollos como “sin precedentes”.