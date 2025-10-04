Trump pidió el fin “inmediato” del “bombardeo a Gaza” después de la respuesta de Hamas a su plan

Solo unas horas antes, Hamas había dicho que aceptaba “inmediatamente” entrar en negociaciones para la liberación de todos los rehenes según el plan de Trump, aunque no llegó a aceptar la propuesta de manera incondicional.

(CNN En Español – CNN Chile) — El Gobierno y las fuerzas israelíes se están preparando para “implementar de inmediato” la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, informó la Oficina del primer ministro de Israel a primera hora del sábado (hora local), después de que Hamas hiciera una declaración similar, lo que marca un posible avance tras meses de esfuerzos fallidos para poner fin a la guerra.

“A la luz de la respuesta de Hamas, Israel se está preparando para implementar inmediatamente la primera fase del plan de Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes”, dijo un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Las declaraciones de ambas partes se producen antes de la fecha límite del domingo impuesta por Trump para que Hamas acepte su plan de paz, mientras presiona para poner fin a la agotadora guerra desatada por el ataque liderado por el grupo contra Israel hace casi dos años.

“Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel que son consistentes con la visión del presidente Trump”, manifestó la oficina de Netanyahu.

Las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron que habían dado instrucciones para “avanzar en la preparación para la implementación de la primera fase del plan Trump”, siguiendo órdenes del “escalón político”.

El reportero de Axios y analista de CNN, Barak Ravid, informó que las Fuerzas de Defensa de Israel detendrán su ofensiva para ocupar la Ciudad de Gaza, que ha provocado la condena internacional y un mayor desplazamiento masivo de palestinos.

Añadió que las FDI pasarían a operaciones defensivas únicamente en Gaza, citando a un alto funcionario israelí anónimo.

No se mencionó cuándo finalizaría por completo la ofensiva en la Ciudad de Gaza ni cuándo se implementaría el cambio de estrategia defensiva, y el comunicado de las FDI no los mencionó.

Ni la oficina del primer ministro ni las Fuerzas de Defensa de Israel abordaron la exigencia de Trump de que “detenga inmediatamente el bombardeo de Gaza”, ni dio ninguna indicación sobre un calendario para la liberación de los rehenes.

Hamas dijo que está listo para entrar inmediatamente en negociaciones a través de mediadores para discutir los detalles del intercambio y dijo que está dispuesto a entregar el Gobierno de Gaza a “una autoridad palestina de independientes (tecnócratas) basada en el consenso nacional palestino y con apoyo árabe e islámico”.

“Detalles por resolver”

Trump respondió positivamente al anuncio, escribiendo en Truth Social que cree que Hamas está “listo para una paz duradera”. Y pidió a Israel que detenga sus bombardeos sobre Gaza para rescatar rehenes.

“¡Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida! Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que deben resolverse”, añadió Trump.

En un video publicado en Truth Social después de la declaración de Hamas, pero antes de la de Israel, el presidente lo calificó como un “gran día”, al tiempo que advirtió: “Ya veremos cómo se desarrolla todo. Tenemos que dejar la última palabra escrita”.

La liberación de los 48 rehenes restantes en un plazo de 72 horas y el acuerdo para ceder el poder en Gaza eran dos de las principales exigencias de la propuesta de Trump, pero se consideraban líneas rojas que podrían llevar a Hamas a rechazar el plan.

El aparente acuerdo de Hamas con estas dos condiciones abre una vía para una propuesta de alto el fuego que cuenta con respaldo internacional, especialmente ante el creciente clamor por el fin de la guerra.

Pero un pacto final de alto el fuego está lejos de ser seguro, incluso con Qatar, Egipto y Turquía presionando a Hamas para que acepte la propuesta.

La respuesta de Hamas no menciona el desarme ni la retirada de armamento, otro punto crucial de la propuesta de Trump que el grupo ha rechazado repetidamente.

Tampoco aborda la creación de un comité internacional liderado por Trump —denominado “Junta de la Paz”— para supervisar el Gobierno de Gaza.

En cambio, Hamas afirmó de forma general que los temas restantes mencionados en la propuesta estadounidense “relacionados con el futuro de Gaza y los derechos inherentes del pueblo palestino” se discutirán en el futuro.

Hamas también insistió en que “será incluido y contribuirá con total responsabilidad” en un “marco nacional palestino integral”. Esa declaración desafía la exigencia de la propuesta de Trump de que Hamas y otras facciones militantes en Gaza no tengan ningún papel en el gobierno del territorio devastado “ni directa ni indirectamente”.

Trump había estado esperando desde el lunes una respuesta al plan de 20 puntos que presentó en la Casa Blanca junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien en su aparición conjunta dijo que estaba de acuerdo con el marco.

Más temprano este viernes, Trump había dicho que si el grupo terrorista no aceptaba la propuesta antes de las 6:00 p.m., hora de Miami, del domingo, “se desataría un infierno como nunca antes se ha visto”.

Es poco probable que los mediadores puedan llegar a un acuerdo entre Israel y Hamas en un plazo tan corto, pero potencialmente pueden iniciar las negociaciones necesarias para salvar las diferencias clave en la propuesta.

Egipto, uno de los mediadores en las negociaciones relacionadas con la guerra de Israel en Gaza, calificó la respuesta de Hamas como un “desarrollo positivo”.

El otro mediador Qatar también dio la bienvenida al anuncio de Hamas, añadiendo en su comunicado que ha comenzado a trabajar con Egipto y Estados Unidos “para completar las discusiones sobre el plan con el fin de garantizar el fin de la guerra”.

La propuesta de 20 puntos de Trump

De acuerdo con la propuesta de Trump, toda la infraestructura de Hamas, tanto sobre como bajo tierra, sería destruida bajo la supervisión de observadores independientes y “no reconstruida”.

El plan exige que Israel libere a 250 prisioneros palestinos con cadena perpetua, así como a 1.700 palestinos detenidos desde el inicio de la guerra, a cambio de que Hamas libere a 48 rehenes, de los cuales se cree que 20 están vivos.

Los miembros de Hamas pueden recibir amnistía después de eso si “se comprometen a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas”.

Según el plan, Israel se retiraría gradualmente de Gaza a medida que una Fuerza Internacional de Estabilización temporal (ISF, por sus siglas en inglés), liderada por socios árabes, asuma la seguridad en el territorio devastado.

Mientras tanto, un comité palestino, supervisado por un organismo internacional denominado “Junta de la Paz”, administraría Gaza hasta que un Gobierno Autónomo Palestino reformado esté listo para asumir el control.

La propuesta reconoce la aspiración de un Estado palestino y busca presentar una “vía creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestino”.

Hamas ha mantenido conversaciones con mediadores regionales de Qatar y Egipto para abordar el plan. Trump habló a mediados de semana con el emir de Qatar para obtener información actualizada sobre las conversaciones.

Los problemas de comunicación con los líderes militares de Hamas en Gaza podrían haber complicado la recepción de una respuesta oficial, según funcionarios estadounidenses que fueron informados de las dificultades por los socios regionales a principios de esta semana.

Los contactos esporádicos, junto con las divisiones entre el liderazgo de Hamas sobre los elementos del plan, pueden haber retrasado la respuesta del movimiento, dijeron los funcionarios antes de que Hamas respondiera.

En intentos anteriores de lograr un cese del fuego, las comunicaciones entre el ala política de Hamas, con sede en Qatar, y sus líderes militares en Gaza eran intermitentes.

Esta historia y el titular fueron actualizados con información adicional.

Ibrahim Dahman, Tal Shalev, Jennifer Hansler, Mostafa Salem, Nadeen Ebrahim, Jessie Yeung y Laura Sharman de CNN contribuyeron a este informe.