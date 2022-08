(EFE) – Las autoridades francesas, españolas y chilenas han desmantelado una red de ladrones procedentes de Sudamérica que llegaron a Europa como “turistas” para cometer una serie de robos en zonas residenciales de Francia y España, un operativo coordinado por Europol que resultó en la detención de cuatro sospechosos.

Según explicó la agencia policial europea, con sede en La Haya, los presuntos delincuentes fueron arrestados en España y entre ellos hay dos chilenos, un peruano y un argentino, todos de entre 25 y 37 años, quienes habían viajado como “turistas” a Europa solo para llevar a cabo los hurtos que se les imputan.

La investigación empezó el pasado mayo, cuando la banda en cuestión se desplazó a Madrid tras haber cometido varios robos en Francia, y después de una serie de hurtos en la capital española se trasladaron a Barcelona para hacer lo mismo. También se les vincula con robos anteriores en Argentina, Brasil y Alemania.

🚨 Travelling gang of South American thieves dismantled after robberies in France & Spain.

👮 4 suspects were arrested & large quantities of material recovered as a result of the close cooperation between 🇪🇸 🇫🇷 & 🇨🇱 authorities.

Press release ➡️ https://t.co/85W2HqRlr7 #EMPACT pic.twitter.com/5NyaY1UqFI

