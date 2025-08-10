Casa Blanca no descarta que Zelensky esté presente en la reunión entre Trump y Putin en Alaska

Zelensky aseguró que sus argumentos “están siendo escuchados” por Washington tras una serie de reuniones clave con autoridades de Estados Unidos y aliados europeos.

(CNN) — Un intenso movimiento diplomático se desencadenó este sábado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la próxima semana en Alaska.

El anuncio llevó a líderes europeos a apresurarse por comprender los términos del encuentro y garantizar que Ucrania no quede excluida de las conversaciones sobre su futuro.

Ese mismo sábado, en la campiña inglesa, funcionarios europeos expusieron su postura al vicepresidente estadounidense JD Vance en una reunión organizada de forma apresurada.

Tras el encuentro, los líderes de varios países europeos afirmaron que, aunque apoyan los esfuerzos diplomáticos de Trump, cualquier negociación de paz debe ir precedida por un alto el fuego y contar con la participación activa de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no figura como participante en la cumbre de Alaska prevista para el viernes entre Trump y Putin.

Sin embargo, la Casa Blanca no ha descartado por completo incluirlo en algunas reuniones, según dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Un funcionario de la Casa Blanca precisó que cualquier participación de Zelensky probablemente ocurriría después del encuentro bilateral entre Trump y Putin.

La cumbre se ha organizado con gran rapidez y los detalles aún están en desarrollo. La ubicación exacta no ha sido anunciada.

Un funcionario de la Casa Blanca señaló que Trump sigue “abierto a una cumbre trilateral con ambos líderes”, pero que “la Casa Blanca está planificando la reunión bilateral solicitada por el presidente Putin”.

Desde que Trump dio a conocer el viernes en redes sociales sus planes para reunirse con Putin, se ha desplegado un intenso esfuerzo diplomático entre bastidores para sumar el apoyo de los aliados estadounidenses.

El anuncio de Trump no precisó si Zelensky sería incluido en el proceso ni cuándo ocurriría.

Mientras tanto, tanto el presidente ucraniano como los líderes europeos han recalcado que Ucrania debe estar presente en cualquier conversación destinada a poner fin a la guerra.

En la reunión del sábado, celebrada en la residencia campestre del ministro británico de Asuntos Exteriores y presidida por Vance, los funcionarios europeos expusieron sus condiciones y buscaron más información de parte de autoridades estadounidenses sobre el plan que Putin presentó el miércoles al enviado de EE.UU., Steve Witkoff.

Funcionarios occidentales señalaron que los líderes europeos enfatizaron varios puntos clave: que Ucrania debe participar en las conversaciones, que se debe establecer un alto el fuego antes de dar otros pasos, y que si Ucrania hace concesiones territoriales, Rusia también debe ceder parte de los territorios que ocupa actualmente.

En una declaración posterior, los líderes de Francia, Italia, Alemania, Polonia, el Reino Unido, la Unión Europea y Finlandia afirmaron que el grupo respalda “el trabajo del presidente Trump para detener la matanza en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de la Federación Rusa y lograr una paz y seguridad justas y duraderas para Ucrania”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró el domingo que “agradece y respalda plenamente” el comunicado conjunto.

Sin embargo, el texto expone condiciones para un plan de paz que parecen diferir de la propuesta que ha planteado Putin, en la que, según funcionarios occidentales, busca concesiones territoriales significativas.

“Ucrania tiene la libertad de decidir su propio destino. Negociaciones sustanciales solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades.

El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”, señala el comunicado.

“Seguimos comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza. La actual línea de contacto debe ser el punto de partida para las negociaciones”.

El texto también establece que cualquier acuerdo diplomático para poner fin a la guerra debe incluir “garantías de seguridad sólidas y creíbles que permitan a Ucrania defender de forma efectiva su soberanía e integridad territorial”.

Estas condiciones representan un intento de los líderes europeos por articular una respuesta a la acelerada actividad diplomática que se puso en marcha esta semana con la reunión de Steve Witkoff en Moscú.

Presionado por la prensa para dar más detalles sobre los términos de un posible acuerdo, Trump indicó el viernes que podría incluir “algún intercambio de territorios”.

Según la interpretación de los europeos, Putin presentó una propuesta que exigiría a Ucrania ceder toda la región oriental de Donbás, que Rusia ocupa parcialmente.

Sin embargo, los términos exactos del plan siguen sin estar del todo claros, incluso después de varias conversaciones telefónicas de seguimiento entre representantes europeos, el secretario de Estado Marco Rubio y Witkoff.

El destino de las otras dos regiones que han estado en la mira de Moscú —Jersón y Zaporiyia, que Rusia ocupa parcialmente— no estaba claro, al igual que el alcance de las garantías de seguridad de Estados Unidos a futuro, según indicaron funcionarios.

Esta incertidumbre ha llevado a los líderes europeos, que han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que Ucrania ceda territorio, a acelerar las gestiones para obtener más detalles sobre lo que implicaría un alto el fuego.

Para disipar parte de esas inquietudes, el vicepresidente estadounidense JD Vance convocó el sábado una reunión de varias horas junto al ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, y con funcionarios europeos y ucranianos, con el objetivo de exponer la visión de Estados Unidos sobre las negociaciones y su interpretación de la postura rusa.

El enviado especial Steve Witkoff participó de forma virtual.

Un funcionario estadounidense dijo a CNN que se logró un “progreso significativo”, aunque aún no está claro si habrá respaldo de Europa o Ucrania de cara a la reunión crucial del viernes.

Tras el encuentro del sábado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que cree que Estados Unidos está prestando atención:

“Nuestros argumentos están siendo escuchados. Los peligros están siendo tomados en cuenta”, declaró en un discurso.