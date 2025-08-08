México sobre presunto decreto de Trump contra cárteles: “EE.UU. no va a venir con los militares”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al eventual decreto estadounidense contra los cárteles de droga. En ese contexto, descartó que dicha medida afecte la soberanía de su país.

(CNN Español)— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó en su conferencia de prensa matutina que un eventual decreto de su colega estadounidense Donald Trump contra los cárteles de droga afecte la soberanía de su país.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares”, dijo Sheinbaum consultada por sobre un reporte de The New York Times que, citando fuentes familiarizadas con el tema, afirma que Trump firmó en secreto una directiva para que el Pentágono emplee la fuerza militar contra carteles extranjeros que su Gobierno ha designado como terroristas.

“Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado”, insistió Sheinbaum. “Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución (de EE.UU.) en nuestro territorio”, aseguró.

Consultada por CNN, La Casa Blanca respondió sin confirmar si existe o no el mencionado decreto. “La principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, por lo que tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras”, dijeron via mail, en una declaración adjudicada a Anna Kelly, vicesecretaria de Prensa de la Casa Blanca.

CNN también pidió comentarios a los Departamentos de Defensa y de Seguridad Nacional respecto a este reporte, pero aún no ha obtenido respuesta.