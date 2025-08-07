Trump anuncia nuevo censo para excluir a migrantes: Quienes están “en nuestro país ilegalmente no serán contabilizados”

La propuesta de Trump marca un cambio drástico con respecto a las prácticas censales tradicionales. Históricamente, la encuesta ha contabilizado a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.

(CNN) – El presidente Donald Trump anunció el jueves en una publicación en las redes sociales que ha ordenado al Departamento de Comercio que comience a trabajar en un nuevo censo estadounidense que excluya a los inmigrantes indocumentados del recuento de la población.

“He dado instrucciones a nuestro Departamento de Comercio para que comience de inmediato a trabajar en un CENSO nuevo y sumamente preciso basado en hechos y cifras actuales y, lo que es más importante, utilizando los resultados y la información obtenidos de las elecciones presidenciales de 2024”, escribió Trump en una publicación de Truth Social.

“Las personas que están en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTABILIZADAS EN EL CENSO”, añadió el presidente.

La propuesta de Trump marca un cambio drástico con respecto a las prácticas censales tradicionales. Históricamente, la encuesta ha contabilizado a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.

El anuncio también se produce en medio de una creciente presión de la Casa Blanca para que los estados liderados por republicanos rediseñen los mapas del Congreso de una manera que pueda fortalecer al Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias de 2026.

La publicación de Trump no deja claro si está pensando en cambios en el censo de 2030 o en agregar un recuento adicional que se realizará antes de eso.

La Constitución exige un censo nacional cada diez años para determinar la representación en el Congreso, y el sitio web del censo afirma que está “diseñado para contabilizar a todos los residentes de Estados Unidos”.

La Decimocuarta Enmienda exige un conteo de “la totalidad de las personas en cada estado”. Los cambios en el censo podrían afectar el equilibrio de poder en los estados y en la Cámara de Representantes, que se basa en la población total.

Un nuevo recuento probablemente daría lugar a batallas legales

Realizar un censo temprano podría ser políticamente beneficioso para el presidente, ya que las proyecciones han demostrado que hasta una docena de escaños en la Cámara de Representantes podrían pasar de estados demócratas o políticamente marginales a estados republicanos en la próxima década debido a cambios poblacionales.

Sin embargo, Trump no puede ordenar unilateralmente un nuevo censo con fines de redistribución de distritos, según Jeffrey Wice, profesor de la Facultad de Derecho de Nueva York que se especializa en redistribución de distritos y censo.

Si bien el Congreso podría, en teoría, autorizar un nuevo censo, explicó Wice, ello generaría una importante batalla legal y un recuento de ese tipo, que requiere datos mucho más granulares que los que la Oficina del Censo produce en sus otras encuestas, sería un enorme desafío práctico.

La planificación para el conteo de 2030 comenzó en 2019. El mes pasado, la oficina publicó su plan inicial para el próximo conteo, señalando que hay pruebas planeadas para 2026 y 2028 para perfeccionar el proceso.

“El censo decenal es la segunda tarea más grande que realiza el gobierno federal, solo superada por la que realizan los militares en tiempos de guerra”, afirmó.

Tampoco está claro qué quiere decir Trump cuando dice utilizar los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 o basar el recuento en “hechos y cifras modernas”.

“Es típico de Trump improvisar algo sin pensarlo bien, sin ser práctico ni lógico, y sin incluir detalles”, declaró Wice. “No se puede realizar un censo basándose en los resultados de las elecciones presidenciales, ni el censo puede reflejar el resultado de una campaña política”.

Los expertos de la Oficina del Censo “no necesitan el consejo de Trump” sobre el uso de “hechos y cifras modernas”, añadió.

Trump reaviva el impulso para su primer mandato

Trump intentó previamente cambiar el Censo de 2020 durante su primer mandato, diciendo repetidamente que seguiría luchando para insertar una pregunta sobre ciudadanía en la encuesta por primera vez desde 1950, algo que argumentó que era necesario para cumplir mejor con la ley federal de derecho al voto, a pesar de que la Corte Suprema bloqueó el esfuerzo.

Los críticos dijeron entonces que añadir la pregunta daría como resultado que las minorías no fueran contabilizadas correctamente, asustando incluso a los residentes legales o ciudadanos naturalizados para que no completaran el cuestionario decenal, que también se utiliza para determinar el financiamiento de una variedad de programas gubernamentales.

Trump luego se retractó de su misión y en su lugar pidió a las agencias gubernamentales que proporcionaran registros que pudieran determinar un recuento de ciudadanos sin consultar directamente a los censistas.

Trump no es el primer republicano que pide un censo actualizado en las últimas semanas.

La representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, presentó recientemente un proyecto de ley que, en parte, realizaría un nuevo censo, incluyendo solo a los ciudadanos, y luego redistribuiría los escaños del Congreso en función de los resultados.

Y el mes pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que había hablado con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien supervisa el censo, y argumentó que Florida debería haber tenido derecho a al menos dos escaños adicionales en 2020 en lugar de solo el que recibió.

“Dijeron que iban a rehacer el recuento a tiempo para 2026”, dijo DeSantis. “Ahora tendrían que hacerlo relativamente pronto, porque se necesita tiempo para dibujar los mapas y para terminarlo. Pero creo que deberían otorgar a Texas y Florida, sin duda, al menos un escaño más”.

DeSantis insinuó que la exgobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, quien dirigió el Departamento de Comercio durante la administración Biden, fue de alguna manera responsable de que su estado conservara sus dos escaños, mientras que Florida solo obtuvo uno. Pero Trump no dejó el cargo hasta enero de 2021, por lo que fue su administración, no la de Biden, la que realizó el recuento de 2020.

La decisión de Trump de modificar el censo es su última acción que pone en duda informes gubernamentales no partidistas. La semana pasada despidió a la Dra. Erika McEntarfer, comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales, a quien acusó, sin pruebas, de manipular los informes mensuales de empleo con fines políticos.