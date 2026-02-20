Cuatro chilenos son detenidos en Austria por robar mansiones: También cometieron asaltos en Suiza, Luxemburgo, Francia y Alemania

Las autoridades austríacas creen que las bandas criminales chilenas viajan cada vez más a Europa para cometer robos tras el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos.

(EFE) – Cuatro ladrones chilenos, especializados en mansiones unifamiliares, fueron detenidos en el Estado federado de Estiria, situado en el sur de Austria, informó este jueves la policía regional del país alpino.

Los cuatro formaban parte de una red más extensa de delincuentes chilenos que viajaban a Europa para cometer robos en viviendas situadas en zonas acomodadas de diversos países europeos, donde sustraían joyas, relojes y dinero en efectivo en grandes cantidades.

La Policía de Austria, que no precisó cuándo se produjeron las detenciones, estima que los daños causados solo en ese país europeo en los últimos meses ascienden a unos 400.000 euros (unos 470.000 dólares).

Entre los detenidos hay un individuo que cometió 12 robos en Austria y al menos 30 en otros países europeos.

Según informó este jueves la agencia de noticias austríaca APA, la policía estaba tras los hombres —de entre 19 y 28 años— desde hace año y medio.

Además de los robos en Austria, se confirmaron otros en Suiza, Luxemburgo, Francia y Alemania, con daños estimados en varios millones de euros (dólares).

En el marco de las detenciones, la policía austríaca encontró un mapa digital de Europa marcado con los lugares donde la banda planeaba cometer robos o donde ya había actuado.

Los delincuentes suelen llegar a Europa como turistas, donde pueden permanecer sin visado durante 90 días, explicó la Policía ante la prensa en Graz, capital de Estiria.

Los delincuentes cuentan con el apoyo de cómplices radicados en Europa, que les ayudan con la logística, como el alquiler de vehículos de lujo y residencias turísticas a través de plataformas internacionales.

Desde estos apartamentos turísticos, los ladrones inician sus campañas de robos en distritos y barrios de alto poder adquisitivo, especialmente en mansiones unifamiliares.

Los robos suelen realizarse a plena luz del día y los ladrones sustraen joyas de oro, dinero en efectivo y otros objetos valiosos, que transportan en riñoneras.

Según APA, un agente austríaco explicó que los ladrones —todos ellos experimentados en Chile e integrantes de “estructuras mafiosas”— permanecen como máximo tres o cuatro días en cada vivienda durante su gira por Europa antes de regresar a Sudamérica.

Parte del botín suele ser vendido a receptores en Italia, mientras que el resto se envía a Chile por correo, agregó.

La policía austríaca encontró imágenes y vídeos en los teléfonos confiscados que muestran a los integrantes de la banda exhibiendo las joyas y el dinero robado.

Un quinto integrante de la banda se dio a la fuga y sigue siendo buscado por la policía austríaca.

Las autoridades de Austria estiman que, tras el reciente endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, las bandas criminales chilenas viajan ahora cada vez más a Europa para cometer sus robos.