“Creo que le avisaron que venían. Por eso se fue tranquilo”: Vecino de Apablaza tras fallido operativo de detención en Argentina

Roberto Herrera, residente del sector, aseguró que hace tiempo no ve al exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que su salida no habría sido abrupta.

El revelador testimonio de un vecino ha surgido en medio de la búsqueda de Galvarino Apablaza, luego de que no fuera encontrado en su domicilio durante un operativo policial en Argentina.

Roberto Herrera, residente del sector, aseguró que hace tiempo no ve al exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que su salida no habría sido abrupta.

“No lo vi más. Veo a la señora, a la hija que pasan, pero a él no lo vi más. Él se fue. Aquí no está. Yo creo que a él le avisaron que venían. Por eso él se fue tranquilo, salió caminando, se fue y tomó el colectivo”, relató a Meganoticias.

Sus declaraciones refuerzan la hipótesis de que Apablaza pudo haber sido advertido antes de la llegada de las autoridades, lo que explicaría que no se encontrara en el lugar al momento del procedimiento.

El exdirigente es requerido por la justicia chilena por su presunta participación como autor intelectual en el asesinato del senador Jaime Guzmán, mientras continúan las diligencias para dar con su paradero en territorio argentino.

El fallido operativo provocó que, a través de las redes sociales del Ministerio de Seguridad argentino, las autoridades ofrecieran 20 millones de pesos locales —unos 13,27 millones de pesos chilenos— a cualquier persona que entregue información útil para localizar y detener al ciudadano chileno, quien cuenta con una orden de captura vigente tanto a nivel nacional como internacional.

Desde Chile, en tanto, el presidente José Antonio Kast anunció que viajará a Argentina junto a dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) tras la fallida detención del exfrentista.