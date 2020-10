La columnista Mary Anastasia O’Grady escribió para The Wall Street Journal el comentario “La misión suicida de Chile“, texto en el que plantea las razones de por qué cambiar la Constitución terminaría con “el modelo de capitalismo democrático” que derivó en una disminución de la pobreza y un surgimiento de la clase media.

“Una nueva Constitución probablemente hará al país más pobre, más corrupto y menos libre“, escribió en su columna.

El texto continúa detallando que el 25 de octubre la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo, así como el organismo que se dedicaría a esa tarea de ganar la primera opción, pero que ningún concepto hace más sentido para el caso de nuestro país que “una sociedad libre nunca está en mayor riesgo que cuando las expectativas aumentan más rápido que los resultados“.

“Encuestas indican que el ‘sí’ prevalecerá incluso si el proceso de rescribir la máxima ley en la tierra se perfila como un desastre“, escribió.

A ello agregó que “sin duda, fuertes dosis de adoctrinamiento marxista en las universidades chilenas y la ‘igualdad’ de ingresos de los intelectuales y los medios de comunicación han inclinado al país hacia la izquierda”.

