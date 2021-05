(CNN Español) — En Colombia, la Procuraduría General de la Nación abrió este viernes indagación preliminar contra integrantes de la Policía Nacional por la presunta retención, agresión sexual a una menor de edad de 17 años en Popayán, departamento de Cauca, quien se habría quitado la vida un día después de ser retenida.

La detención en cuestión ocurrió el pasado miércoles en el marco de las protestas que se desarrollan en el país desde hace varios días. Según imágenes captadas por el medio local Red Alterna, varios agentes intentan detener a la chica y aparentemente se produce forcejeo de aproximadamente 6 minutos.

Por ratos se observa a un agente halar a la adolescente, quien pide ser soltada. “Suéltenme”, grita varias veces. En otras partes se observa entre dos y cuatro agentes sostenerla y cargarla, hasta que finalmente es ingresada a una Unidad de Reacción Inmediata. “Cuatro (policías) para una mujer”, grita la adolescente poco antes de ser ingresada a la estación.

El caso ha generado que decenas de personas se acercaran el viernes a protestar frente al lugar donde la adolescente fue retenida, según medios colombianos. Según reportes, manifestantes intentaron quemar la estación.

La Fiscalía General de Colombia también dio a conocer que el hecho está siendo investigado.

Las investigaciones se dan al tiempo que organizaciones denuncian en redes sociales, sin presentar pruebas concretas, que la menor habría sufrido violencia sexual tras ser detenida, hechos que la Policía Nacional rechaza. La Fiscalía también investiga si existió un “ilícito de agresión sexual” y la causa de muerte de la adolescente. También informaron que se ordenó realizar una “autopsia psicológica” para analizar “el contexto de la situación de la menor”.

¿Qué dice la Policía?

El comandante de la Región 4, el general Ricardo Alarcón, dijo a CNN que al día siguiente del incidente la chica perdió la vida “en un aparente suicidio”. Explicó, además, que la detención se produjo porque un grupo de alrededor de 100 jóvenes estaban en “altísimo grado de exaltación” y habían generado daños en el centro de la ciudad.

En el video de la detención, se observa alta presencia de las fuerzas de seguridad, pero no un número alto de manifestantes. Sin embargo, el video no muestra qué ocurrió antes del aparente forcejeo, por lo que CNN no puede verificar si se registraron protestas violentas previo al incidente.

En declaraciones oficiales, Alarcón indicó que una vez que la joven fue detenida y se logró establecer que se trataba de una menor de edad, “se activó un protocolo de protección, se tomó contacto con los familiares y fue entregada en óptimas condiciones a la abuela materna” en la misma noche del miércoles. Según Alarcón, la institución, al conocer que la adolescente murió, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que, en el “menor tiempo posible”, el Instituto Nacional de Medicina Legal establezca la causa del fallecimiento.

Ante la consulta de CNN sobre la forma en la que fue detenida, el general Alarcón respondió que los oficiales condujeron a la menor a la sede oficial haciendo “uso legítimo de la fuerza”, y señaló que, paralelo a la investigación de la Fiscalía, se inició una investigación disciplinaria interna.

El padre de la adolescente “espera que haya justicia”

El padre de la adolescente le dijo este viernes al medio colombiano El Tiempo que “espera que haya justicia” y que “todo es materia de investigación”. Agregó que esperará los resultados de esta.

El padre, quien, según El Tiempo, es un policía “en retiro voluntario”, señaló que debe ser prudente porque él no vivía con la joven y no conoce todos los detalles de lo sucedido.

Por otro lado, en un comunicado publicado el jueves, la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Popayán expresó su solidaridad con los seres queridos de la menor, quien, según la secretaría, “atentó contra su vida”, indicaron que, “ante las graves acusaciones que rodean este caso, instamos a las entidades competentes a que se surtan todas las investigaciones, tanto administrativas como disciplinarias, con celeridad y prioridad, para esclarecer la detención y la actuación de la Policía”, señalaron.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que realiza monitoreo de derechos humanos y conflictos, dijo que la detención de la menor fue “violenta” e “ilegal”. Indepaz informó en un comunicado que recibió una denuncia por parte de la abuela de la joven, quien habría observado en su casa que la menor tenía moretones en el cuerpo. Según la publicación, la joven le habría dicho que había sido golpeada y “manoseada”.

Ministros de Defensa y del Interior se dirigen a Popayán tras protestas en torno al caso

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este viernes que instruyó al ministro de Defensa, Diego Molanos, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, a que se trasladen a Popayán para que lideren el “restablecimiento del orden público de la ciudad”.

Según medios colombianos, manifestantes intentaron quemar este viernes la estación donde estuvo retenida la adolescente.

“Frente a lamentables hechos relacionados con joven fallecida, de 17 años, es imperativo adelantar investigación exhaustiva”, escribió Duque sobre el caso.

Melissa Velásquez colaboró con este reporte