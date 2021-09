En medio de la catastrófica crisis política que enfrenta el Gobierno de Alberto Fernández en Argentina -a raíz la debacle electoral sufrida por su sector en las últimas primarias legislativas- la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, publicó una controversial carta dirigida al mandatario.

En una extensa publicación de su página web personal, la autoridad transandina reveló que luego de los de los comicios que desataron la caída del oficialismo, esperó al presidente “48 horas sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él”.

Asimismo, Fernández de de Kirchner reconoció que fue ella quien propuso generar un recambio en el Gabinete, proponiendo incluso varios nombres: como el del “Gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete”.

Si bien, el mandatario finalmente no realizó cambios por su cuenta, ayer se supo de la renuncia de cinco ministros que responden a la vicepresidenta: “¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?”.

En esa línea, la líder peronista también criticó duramente al ambiente cercano de Fernández y a funcionarios del Gobierno, afirmando que “no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político”.

Además, CFK relató cómo fue la única integrante del oficialismo que vaticinó una derrota y negó que fuese ella quien ha estado poniendo en jaque al Gobierno, asegurando que fueron los resultados electorales los que “jaquean” al presidente y su gestión.

“Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: ‘Alberto jaqueado por Cristina’. No, no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad“, planteó Cristina.

“No lo dije una vez, me cansé de decirlo y no sólo al Presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar ‘muy bien’ las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era ‘no leo encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad’”, explicó.

Por otro lado, en sus descargos, la ex mandataria le enrostró a Alberto Fernández, que fue ella quien propuso su nombre para las elecciones en las que resultó electo, por sobre otras opciones del peronismo e incluso por sobre sí misma.

“Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino“, aseveró tajantemente la vicepresidenta argentina.

La carta fue publicada durante esta tarde y a las pocas horas el sitio web de la vicepresidenta colapsó por la alta demanda de visitas, generando un error en la página.