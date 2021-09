El analista internacional Raúl Sohr comentó en Última Mirada la derrota del oficialismo de Alberto Fernández en Argentina, tras las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 2021, conocidas como PASO. El especialista señaló que “hay un debilitamiento claro del gobierno”, sin embargo, manifestó que esto “tampoco es tan sorprendente, considerando las condiciones en que vive la Argentina hoy en día. El nivel de pobreza en Argentina ha alcanzado cerca del 40%”. “La pobreza no se mide de la misma manera que en Chile, sino que (es que) aquellos que no tienen suficientes ingresos para poder consumir la canasta de productos básicos y eso, por supuesto, es un cálculo específico de la Argentina que no es idéntico al que se hace en Chile. Pero, de todas maneras, es una situación muy grave y compleja”.