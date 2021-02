(EFE/ CNN Chile) – Este domingo 14 de febrero se informó sobre la muerte del ex mandatario argentino, Carlos Menem, a sus 90 años de edad.

La información no ha sido confirmada por familiares del ex gobernador y ex senador de La Rioja, sin embargo, ha sido abordada por medios transandinos como Infobae, Página 12, Clarín, entre otros.

Por su parte, el presidente trasandino Alberto Fernández, mediante su cuenta de Twitter, lamentó la muerte del ex mandatario y decretó tres días de duelo nacional.

Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran. pic.twitter.com/m3zYdQV781 — Alberto Fernández (@alferdez) February 14, 2021

A dichas condolencias se sumó el también ex presidente Mauricio Macri, quien aseguró que “nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto”.

Lamento profundamente la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem. Nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 14, 2021

De acuerdo a lo reportado, Menem falleció en el sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado por un cuadro de infección urinaria que se habría agravado en los últimos días.

Los médicos habrían además considerado darlo de alta el fin de semana pasado, pero tuvo un agravamiento en su cuadro cardíaco. Y posteriormente sufrió esta infección urinaria que le habría causado la muerte.

Incluso el ex mandatario venía con un estado de salud complejo que lo mantuvo incluso en coma inducido a fines del 2020 tras una falla renal. Además, en el último año tuvo varias internaciones que lo llevaron a pasar las celebraciones de Año Nuevo hospitalizado.

Minutos después de entrar en el 2021, Zulemita había tuiteado un mensaje con la frase: “Te ganamos 2020”, junto a una foto que mostraba sus manos entrelazadas con las de su padre.

Días antes, la hija del senador lamentó que “un gran defensor de la vida” no pudiera participar del debate sobre la ley del aborto, que acabó aprobando el Senado el 30 de diciembre.

Carlos Saúl Menem nació un 2 de julio de 1930 en La Rioja. Fue un abogado y político argentino de la corriente peronista, presidente de dicho país entre 1989 y 1999.

Menem fue presidente en dos mandatos consecutivos tras haber sido gobernador de La Rioja, su provincia natal, entre 1973 y 1976 -año en que fue detenido tras el golpe de Estado que derivó en la última dictadura (1976-1983)- y de nuevo desde 1983 hasta que inició su campaña presidencial para los comicios de 1989, que acabó ganando.

Su gestión como jefe de Estado estuvo marcada por la transformación en la economía, con una gran apertura comercial y un intenso proceso de privatizaciones de empresas públicas, pero también por las acusaciones de corrupción, que debió enfrentar en los tribunales en los últimos años, al tiempo que ejerció como senador, cargo que ostentaba desde 2005.