Cancilleres latinoamericanos piden que el nuevo secretario general de ONU sea de la región: “Ha llegado el momento”

Los ministros de la CELAC señalaron que ello “responde al principio de balance geográfico equitativo y fortalece la diversidad en la conducción de la organización”.

(EFE/ CNN Chile) – Este miércoles, los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) emitieron un comunicado conjunto en el que respaldan que el próximo secretario general de la ONU sea de la región, en aplicación del principio de “balance geográfico equitativo” y para “fortalecer la diversidad”.

¿Qué dijeron los cancilleres?

El comunicado emitido en Nueva York por los cancilleres no menciona ningún nombre concreto de candidatos procedentes de la región, en un momento en que solo dos han dado un paso al frente: el argentino Rafael Grossi y Michelle Bachelet, esta última candidatura presentada formalmente ayer por el presidente Gabriel Boric.

Los cancilleres subrayaron que “ha llegado el momento” de un secretario general procedente de la región, aunque esto ya se daba por hecho según una regla no escrita en la ONU de rotación de continentes para ocupar ese cargo, dado que el último (y único) secretario general de esta región fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).

En esta línea, resaltaron que es necesario “promover un sistema internacional más inclusivo y representativo” y que la aspiración de tener un secretario de la región “responde al principio de balance geográfico equitativo y fortalece la diversidad en la conducción de la organización”.

“La designación de una persona de nuestra región contribuirá significativamente a robustecer la capacidad de la ONU para enfrentar los retos globales contemporáneos, responder al reclamo de paz, desarrollo y justicia de todos los pueblos del mundo, garantizar la preservación y fortalecimiento del multilateralismo y del derecho internacional y velar porque todas las regiones del mundo tengan voz en la orientación estratégica de la organización”, agregaron.

Finalmente, hicieron un llamado “respetuoso” a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que esta posición “sea debidamente considerada en el marco del proceso de consultas y decisiones relativas a la designación del próximo Secretario General de la ONU”.

La elección de un secretario general se concretará el 2026, para comenzar su mandato el 1 de enero de 2027, y depende en gran medida de los apoyos que pueda cosechar entre los Estados miembros de todos los continentes, y sobre todo de su capacidad de suscitar consenso y de que su nombre no sea vetado por ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EE. UU., China, Rusia, Francia y Reino Unido).

En los últimos dos años ha prosperado la idea de que debe ser una mujer la que por primera vez en la historia ocupe ese puesto, pero hasta el momento ningún nombre parece suscitar el suficiente consenso, tanto entre potenciales candidatas latinoamericanas como de otras regiones del mundo.