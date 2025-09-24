Secretario general de la ONU: ¿Cómo se elige, cuánto dura el mandato y qué funciones cumple?

Este martes, el presidente Boric anunció que Chile postulará a la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cuáles son los pasos para elegir al secretario o secretaria general de la ONU?

Este martes, el presidente Gabriel Boric anunció que Chile postulará a la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General las Naciones Unidas.

“Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura. Y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir y hacer”, señaló el mandatario.

Hasta ahora, nunca una mujer ha ocupado el cargo. Si Bachelet logra avanzar en el proceso, podría convertirse en la primera en dirigir la organización desde su fundación en 1945.

¿Qué hace el secretario general de la ONU?

Según el sitio oficial de las Nacionas Unidas, el cargo de secretario general “es de gran importancia y requiere el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad , así como un firme compromiso con los propósitos y principios de la Carta de la ONU”.

El secretario o secretaria general actúa como el principal funcionario administrativo de la organización y desempeña funciones políticas esenciales, desde la mediación en conflictos hasta la promoción del desarrollo sostenible y los derechos humanos.

Los pasos para elegir al secretario general de la ONU

El proceso para nombrar a quien dirigirá la ONU por los próximos años suele extenderse por varios meses e incluye diferentes fases:

1. Carta conjunta: La Asamblea General y el Consejo de Seguridad publican una carta conjunta que marca oficialmente el inicio del proceso.

2. Presentación de candidaturas: Los Estados miembros proponen nombres que son distribuidos a todos los países y publicados en el sitio web del organismo.

3. Visión y diálogo: Los candidatos presentan una declaración con su visión de futuro y participan en diálogos oficiosos con los Estados miembros.

4. Recomendación del Consejo de Seguridad: El Consejo, compuesto por 15 miembros —cinco permanentes con poder de veto—, recomienda un nombre a la Asamblea.

5. Nombramiento por la Asamblea General: La Asamblea vota y aprueba al nuevo secretario general mediante una resolución.

6. Inicio del mandato: La persona electa asume el cargo el 1 de enero del año siguiente al nombramiento.

¿Cuánto tiempo dura en el cargo el secretario general de la ONU?

El mandato del secretario general de Naciones Unidas es de cinco años y puede renovarse por un segundo período .

El actual titular del cargo, António Guterres, asumió el 1 de enero de 2017 tras ser recomendado por el Consejo de Seguridad y ratificado por la Asamblea General en octubre de 2016. Fue reelegido en 2021 y su segundo mandato finaliza el 31 de diciembre de 2026.

Los secretarios generales que ha tenido la ONU