(CNN) – El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien renunció hoy como líder del Partido Conservador, nombró a nuevos ministros del gabinete.

Greg Clark fue designado como el nuevo Secretario de Leveling Up, reemplazando a Michael Gove, quien fue despedido por Johnson el miércoles, según la cuenta de Twitter de Downing Street. James Cleverly fue designado como Secretario de Estado de Educación, agregó.

Johnson permanecerá como primer ministro interino hasta que se elija un nuevo líder, pero a los críticos les preocupa que pueda intentar aferrarse al cargo. Muchos en su partido quieren que se vaya hoy y entregue las riendas a otro cuidador.

“Conozco a ese tipo y te lo digo: no cree que haya terminado, está pensando ‘hay una guerra, suceden cosas raras en una guerra, juega por el tiempo, juega por el tiempo, todavía puedo salir de esto”. Tengo un mandato, los miembros me aman, llegar a septiembre'”, dijo en Twitter el ex asesor principal de Johnson, Dominic Cummings.

El líder opositor del Partido Laborista, Keir Starmer, dijo a Sky News que su partido presentará un voto de confianza en Boris Johnson si los conservadores le permiten “aferrarse” al poder.

Starmer dijo que los conservadores “no pueden imponerlo en el país durante los próximos meses. Si no se deshacen de él, traeremos ese voto de censura al interés nacional porque no podemos continuar con este gobierno roto, dirigido por este primer ministro desacreditado”.

Hace menos de tres años, Johnson obtuvo una victoria electoral aplastante y luego promulgó el brexit, una revolución política por la que muchos dentro de su partido habían clamado durante décadas. Incluso a fines del año pasado, Johnson estaba en una posición saludable en las encuestas de opinión. Si bien el Reino Unido tiene el mayor número de muertes por COVID-19 en Europa, Johnson se vio impulsado por el popular lanzamiento de una vacuna contra la mortal enfermedad.

Pero luego escándalo tras escándalo arruinó su reputación entre el público. Trató de anular la suspensión de un aliado acusado de mala conducta; la policía lo multó por asistir a una de las muchas fiestas que tuvieron lugar en Downing Street durante el confinamiento por COVID-19; perdió dos diputados debido a escándalos sexuales y luego no pudo recuperar sus escaños en las elecciones parciales; y esta semana, admitió que había sido informado sobre una acusación contra Pincher antes de que lo ascendiera a jefe adjunto, a pesar de que sus ministros y asistentes inicialmente afirmaron lo contrario.

La saga Pincher fue la gota que colmó el vaso para muchos de sus aliados. Johnson sobrevivió por poco a una moción de censura a principios de junio, pero los rebeldes han amenazado con modificar las reglas del partido y permitir otra votación en el futuro cercano si Johnson no renuncia, y ahora se espera que pierda.