Cerca de las 20:40 horas, el presidente Donald Trump reiteró sus acusaciones, sin evidencia, de presunto fraude en las elecciones. Prácticamente una hora después se pronunció al respecto el candidato demócrata, Joe Biden, aunque no lo hizo directamente.

A través de su cuenta de Twitter, el ex vicepresidente sostuvo que “nadie nos quietará la democracia. No ahora, ni nunca”.

“Estados Unidos ha recorrido un largo camino, peleado muchas batallas y resistido demasiado para dejar que eso pase”, comentó.

Posteriormente, mandó un mensaje a sus partidarios, diciendo que “mantengan la esperanza, amigos”, en relación al conteo de votos en estados clave, donde aún no se entrega un ganador, pero que el demócrata está ganando por un estrecho margen o se está acercando al mandatario que va a la reelección.

Finalmente, compartió un tercer tuit, esta vez refiriéndose directamente a su rival. “Donald Trump irá a la corte para impedir que se cuenten los votos. Hemos hecho un gran esfuerzo por proteger las elecciones y necesitamos tu ayuda”.

Hasta el cierre de esta nota, CNN no ha dado la victoria a ningún candidato en seis estados: Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Alaska, Nevada y Arizona. Biden lleva 253 votos electorales y Trump 213.

