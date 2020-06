La muerte a causa asfixia de George Floyd en Minneapolis a manos de la policía ha reavivado una ola de protestas contra el racismo en EE.UU. y ha movilizado a miles de personas a protestar en redes sociales contra la discriminación que sufre la población afroamericana en ese país.

Situación a la que se ha referido el presidente Donald Trump, quien reaccionó a las protestas anunciando -luego de que alcanzaran la capital y, específicamente, las afueras de la Casa Blanca- que está listo para desplegar a los militares para hacer cumplir el orden.

Asimismo, aseguró que grandes medios de comunicación fomentan el odio y la apatía con respecto a las manifestaciones que se realizan en diversos estados del país norteamericano.

Las postura fue criticada por diversos actores políticos, la ciudadanía y celebridades, entre ellas el vocalista de Guns N’Roses, Axl Rose, quien arremetió contra el mandatario estadounidense.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante expresó que “los medios de comunicación incompetentes no están haciendo todo lo que pueden para fomentar el odio y la anarquía. ¡Eres tú!”.

“Mientras comprendamos lo que estás haciendo, que tus fake news son una verdaderamente mala y repulsiva excusa para una persona con una agenda enfermiza, podremos trabajar más allá de ti para lo que sea que nos lleve a un futuro mejor y más fuerte”, concluyó el artista.

Lamestream media ISN’T doing everything within their power 2 foment hatred n’ anarchy, that’s U! As long as we get what Ur doing, that Ur FAKE NEWS n’ a truly bad, repulsive excuse 4 a person w/a sick agenda, we can work past U w/whatever it takes 2 a better, stronger future!!

— Axl Rose (@axlrose) June 1, 2020