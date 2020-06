El presidente Donald Trump sostuvo este lunes que su administración está “totalmente comprometida” a que haya justicia para George Floyd, pero que movilizará al ejército ante protestas y saqueos, las que se han realizado desde el miércoles pasado.

“Estoy movilizando todos los recursos federales, civiles y militares, para parar los saqueos y revueltas, para poner fin a la destrucción y proteger los derechos de los estadounidenses, incluyendo los derechos de la Segunda Enmienda”, aseguró.

En la misma línea, sostuvo que “todos los estadounidenses se molestaron y se rebelaron con razón por la brutal muerte de George Floyd”.

“Mi administración está totalmente comprometida con que, para él y su familia, se hará justicia. No habrá muerto en vano. Pero no podemos permitir que los gritos justos de los manifestantes pacíficos sean ahogados por una mafia enojada”, agregó.

Lee también: Antifa, el grupo al que Trump culpa de la violencia en las protestas por la muerte de George Floyd

Además, sostuvo que “las víctimas más grandes del los disturbios son ciudadanos amantes de la paz en nuestras comunidades más pobres. Y como su presidente, lucharé para mantenerlos a salvo. Lucharé para protegerlos”.

Es por lo anterior que sostuvo que “soy su presidente de la ley y el orden y un aliado de todos los manifestantes pacíficos. Pero en los últimos días, nuestra nación ha sido atrapada por anarquistas profesionales, turbas violentas, incendiarios, saqueadores, criminales, alborotadores, antifa y otros”.

My fellow Americans – My first and highest duty as President is to defend our great Country and the American People. I swore an oath to uphold the laws of our Nation — and that is exactly what I will do… pic.twitter.com/pvFxxi9BTR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020