El presidente Volodymyr Zelensky confirmó que el ataque de Rusia a una torre de televisión en Kiev dejó a cinco personas fallecidas.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario ucraniano, haciendo referencia a las masacres que ocurrieron en dicho territorio durante la Segunda Guerra Mundial, escribió: “¿De qué sirve decir ‘nunca más’ durante 80 años, si el mundo se queda en silencio cuando cae una bomba en el mismo sitio de Babyn Yar? Al menos cinco muertos. Se repite la historia”.

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…

