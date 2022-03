Durante una conferencia de prensa en Polonia, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue increpado por la activista ucraniana, periodista y directora ejecutiva del Centro de Acción Anti-Corrupción, Daria Kaleniuk.

“La gente de Ucrania pide desesperadamente que Occidente proteja nuestros cielos. Estamos pidiendo una zona de exclusión aérea y vemos que la repuesta que tienen es que ‘eso desencadenaría en una tercera guerra mundial'”.

“¿Cuál es la alternativa, primer ministro, quedarnos mirando cómo nuestros hijos están ahí en mitad de un bombardeo?”, manifestó emocionada Kaleniuk.

Lee también: Zelensky emplaza a la UE en emotivo discurso: “Demuestren que son europeos”

La activista recalcó que la autoridad “viene hoy aquí a Polonia, no a Ucrania, no a Kiev, ni a Lviv, porque usted tiene miedo de ir ahí, la OTAN no va a defendernos”.

“La OTAN tiene miedo de una tercera guerra mundial, pero ya comenzó y son los niños ucranianos quienes están ahí aguantando todo“, sostuvo.

Lee también: Estudiantes extranjeros que huyen de Ucrania acusan racismo y segregación en la frontera

Del mismo modo, expuso que el sistema de defensa en Polonia y Rumania “lo podrían utilizar para hacer un escudo en el oeste de ucrania para que los niños y mujeres puedan cruzar la frontera”.

Tras las palabras de Kaleniuk, el primer ministro Johnson respondió que “el Reino Unido fue el primer país europeo en ofrecer asistencia militar y también hizo todo lo posible para apretar la soga económica en torno al régimen de Putin”.

No, NATO members will not close the sky over Ukraine. Leaders of NATO member states will come to the Western border of Ukraine to do press-conferences instead. These will be these children who will face the missiles, not NATO air defence systems. Shame on you, NATO pic.twitter.com/3QVhpxMOqH

— Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 1, 2022