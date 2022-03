(CNN) — A medida que continúa la invasión rusa de Ucrania, los estudiantes extranjeros que intentan abandonar el país dicen que están experimentando un trato racista por parte de las fuerzas de seguridad y los funcionarios fronterizos ucranianos.

Una estudiante de medicina africana le dijo a CNN que a ella y a otros extranjeros se les ordenó bajar del autobús de transporte público en un puesto de control entre la frontera entre Ucrania y Polonia.

Les dijeron que se hicieran a un lado mientras el autobús se marchaba con solo ciudadanos ucranianos a bordo, dice ella.

Rachel Onyegbule, una estudiante de medicina nigeriana de primer año en Lviv, quedó varada en la ciudad fronteriza de Shehyni, a unas 400 millas de la capital de Ucrania, Kiev.

Ella le dijo a CNN: “Vinieron más de 10 autobuses y estábamos viendo a todos irse. Pensamos que después de que se llevaran a todos los ucranianos nos llevarían, pero nos dijeron que teníamos que caminar, que no había más autobuses y nos dijeron que camináramos”.

“Mi cuerpo estaba entumecido por el frío y no hemos dormido en aproximadamente 4 días. Los ucranianos han sido priorizados sobre los africanos, hombres y mujeres, en todo momento. No hay necesidad de que preguntemos por qué. Sabemos por qué. Solo quiero llegar a casa”, dijo Onyegbule a CNN en una llamada telefónica el domingo mientras esperaba en la fila en la frontera para cruzar a Polonia.

Onyegbule dice que finalmente logró sellar su documento de salida el lunes por la mañana alrededor de las 4:30 am hora local.

Acusaciones de violencia

Saakshi Ijantkar, una estudiante de medicina de cuarto año de la India, también compartió su terrible experiencia con CNN el lunes a través de una llamada telefónica desde Lviv, en el oeste de Ucrania.

“Hay tres puestos de control por los que tenemos que pasar para llegar a la frontera. Mucha gente está varada allí. No permiten que los indios pasen”, expresó.

CNN no ha podido confirmar las identidades o afiliaciones de las personas que operaban los puntos de control, pero Ijantkar dijo que todos vestían uniformes.

“Permiten a 30 indios solo después de que entren 500 ucranianos. Para llegar a esta frontera, debe caminar de 4 a 5 kilómetros desde el primer puesto de control hasta el segundo. A los ucranianos se les dan taxis y autobuses para viajar, todas las demás nacionalidades tienen que caminar. Eran muy racistas con los indios y otras nacionalidades”, dijo a CNN el joven de 22 años de Mumbai.

Agregó que fue testigo de la violencia de los guardias hacia los estudiantes que esperaban en el lado ucraniano de la frontera Shehyni-Medyka.

Los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años ya no pueden salir del país, pero ese decreto no se extiende a los hombres que son ciudadanos extranjeros.

Ijantkar dice que vio que hombres indios se quedaban en colas durante largas horas junto con otras nacionalidades no ucranianas.

“Fueron muy crueles. El segundo puesto de control fue el peor. Cuando abrieron la puerta para que cruzaras a la frontera con Ucrania, te quedas entre Ucrania y Polonia, el ejército ucraniano no permite que hombres y niños indios crucen cuando llegar allí. Solo permitieron que las niñas indias entraran. Tuvimos que literalmente llorar y suplicar a sus pies. Después de que las niñas indígenas entraron, los niños fueron golpeados. No había ninguna razón para que nos golpearan con esta crueldad”, dijo Ijantkar.

“Vi a un hombre egipcio parado al frente con las manos en los rieles, y debido a eso, un guardia lo empujó con tanta fuerza y ​​el hombre golpeó la cerca, que estaba cubierta de púas, y perdió el conocimiento”, dijo.

“Lo llevamos afuera para darle resucitación cardiopulmonar. Simplemente no les importaba y estaban golpeando a los estudiantes, no les importamos un bledo nosotros, solo los ucranianos”, agregó.

CNN se puso en contacto con el ejército ucraniano a la luz de las acusaciones de violencia, pero no recibió respuesta de inmediato.

Condiciones de congelación

Ijantkar dijo que muchos de los estudiantes esperaron al menos un día, pero finalmente regresó a Lviv porque estaba aterrorizada, esperando en temperaturas bajo cero sin comida, agua ni mantas.

“Vi gente temblando terriblemente por el frío, se desplomaban debido a la hipotermia. Algunos tenían congelación y ampollas. No pudimos obtener ayuda y (estuvimos) de pie durante horas”, dijo.

Andriy Demchenko, portavoz del Servicio de Guardia Fronteriza de Ucrania, le dijo a CNN el lunes que las acusaciones de segregación en las fronteras no son ciertas y que los guardias están trabajando bajo una enorme presión en las fronteras, pero están trabajando dentro de la ley.

“Desde el día en que (el presidente ruso, Vladimir) Putin atacó a Ucrania, la afluencia de personas que intentan salir de Ucrania y de la zona de guerra ha aumentado enormemente. Si antes, las personas que intentaban cruzar la frontera hacia la Unión Europea y regresar ascendían hasta 50.000 (personas) por día, ahora la cantidad se duplicó y sigue aumentando, hay una gran presión en los puestos de control, en los guardias fronterizos”, dijo.

“Con el fin de acelerar el proceso y permitir que cruce una mayor cantidad de personas, el gobierno ha simplificado el procedimiento del cruce fronterizo tanto como sea posible. Debido al aumento en el volumen de personas que cruzan, las personas tienen que permanecer largas distancias. Sin embargo, puedo afirmar que todo sucede de acuerdo con la ley. No hay absolutamente ninguna división por nación, ciudadanía o clase en la frontera”, dijo Demchenko.

Ucrania atrae a muchos estudiantes extranjeros que desean estudiar medicina porque tiene una sólida reputación en cursos y matrículas de medicina, y otros gastos son mucho más bajos que en los programas en otras naciones occidentales.

Otro estudiante varado le dijo a CNN el domingo que el personal fronterizo en el lado ucraniano de la frontera mostraba prejuicios contra los estudiantes extranjeros.

“Están privando a los extranjeros. Están siendo muy racistas con nosotros en la frontera. Nos dicen que los ciudadanos ucranianos tienen que pasar primero mientras les dicen a los extranjeros que se queden atrás”, dijo Nneka Abigail, una estudiante de medicina de 23 años de Nigeria.

“Es muy difícil en este momento para los nigerianos y otros extranjeros cruzar. Los funcionarios ucranianos están permitiendo que más ucranianos crucen a Polonia. Por ejemplo, alrededor de 200 a 300 ucranianos pueden cruzar, y solo 10 extranjeros o 5 podrán cruzar… y la duración del tiempo es demasiado larga. Es muy difícil… nos empujan, nos patean, nos insultan”, dijo Abigail.

Los africanos han estado compartiendo sus experiencias en línea usando el hashtag #AfricansinUkraine. Sus historias han provocado protestas y se han lanzado varios llamamientos de financiación colectiva para tratar de ayudar a las personas atrapadas en el país.

Uno de los que compartió su historia en línea es Korrine Sky, una estudiante de medicina de Zimbabue que había estado estudiando en Ucrania desde septiembre.

Huyó del país el viernes pero, con la ayuda de dos amigos que viven en Londres, logró recaudar más de £20,000 ($26,800) para ayudar a los estudiantes afrocaribeños varados.

“Esta situación en la que nos encontramos es una situación de vida o muerte. Necesitamos asegurarnos de que todos los estudiantes africanos crucen la frontera con éxito y seguridad”, dijo, hablando en Instagram Live desde el lado rumano de la frontera el domingo.

Alrededor de 500.000 refugiados de Ucrania han cruzado hasta ahora a los países europeos vecinos, dijo el lunes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi .