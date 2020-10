"I’m the least racist person in this room": 10 frases que dejó el último debate entre Trump y Biden

Este jueves se realizó el segundo y último debate presidencial entre el mandatario que va a la reelección, Donald Trump, y el demócrata Joe Biden, el que tuvo marcadas diferencias con el primero.

Esta vez se instauró la inédita medida de silenciar los micrófonos de los aspirantes a la Casa Blanca para que no se interrumpieran cuando su adversario tenía palabra, esto con el fin de evitar repetir el caótico encuentro anterior, donde la discusión pasó a ser una escena de gritos que por momento no se entendía lo que hablaban.

Es por lo anterior que se podía esperar que hubieran menos confrontaciones, lo que estuvo lejos de suceder, ya que ambos se encararon en varias oportunidades.

“I’m the least racist person in this room”, es una de las polémicas declaraciones que realizó Trump en debate que dejó varias frases muy duras antes de la elección del 3 de noviembre y que acá repasamos.

1. Responsabilidad en las muertes por COVID-19

#DebateCNN | Joe Biden por coronavirus: "Cualquier persona que tenga responsabilidad de tantas muertes no debería seguir siendo presidente de Estados Unidos" Sigue la transmisión en vivo acá ➡️ https://t.co/gojf5eZzeR pic.twitter.com/MQOPUOLMkc — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2020

2. El país que intervenga, lo pagará

#DebateCNN | Joe Biden: "Cualquier país, sea el que sea que interfiera en estas elecciones, lo pagará. Están interfiriendo con la soberanía de Estados Unidos" Sigue la transmisión en vivo acá ➡️ https://t.co/bJcjq56dlk pic.twitter.com/2xrJAyIXNk — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2020

3. Enfrentar a Rusia

#DebateCNN | Donald Trump: "Nadie ha sido más duro contra Rusia que Donald Trump" Sigue la transmisión en vivo acá ➡️ https://t.co/bJcjq56dlk pic.twitter.com/iYU6MIcIDs — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2020

4. Caza de brujas

#DebateCNN | Trump: "Me pusieron a través una cazería de brujas. Comenzó incluso antes de ganar las elecciones. Revisaron todo lo que yo tenía y no encontraron nada" Sigue la transmisión en vivo acá ➡️ https://t.co/bJcjq56dlk pic.twitter.com/incpcbD4dT — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2020

5. Años en la Casa Blanca y no hizo nada

#DebateCNN | Donald Trump: "Biden estuvo como vicepresidente 8 años y no hizo nada. Él quiere medicina socializada y no es que él quiera, su vicepresidenta (Kamala Harris) lo quiere" Sigue la transmisión en vivo acá ➡️ https://t.co/bJcjq56dlk pic.twitter.com/2a5OnXzcPo — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2020

6. Construir las jaulas

#DebateCNN | Donald Trump: "Tuvo 8 años para hacer lo que dice que va hacer. No hizo nada, excepto construir jaulas para mantener a los niños" Sigue la transmisión en vivo acá ➡️ https://t.co/bJcjq56dlk pic.twitter.com/HcxpKfNTQn — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2020

7. Racismo institucional

#DebateCNN | Biden: "Hay racismo institucional en Estados Unidos. Este es el presidente que dice 'se acabó'". Sigue la transmisión en vivo acá ➡️ https://t.co/bJcjq56dlk pic.twitter.com/hdmG3dYoTS — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2020

8. Nadie ha hecho tanto por la comunidad negra

#DebateCNN | Donald Trump: "Nadie ha hecho nada más a favor de la comunidad negra que yo, con la excepción de Abraham Lincoln" Sigue la transmisión en vivo acá ➡️ https://t.co/bJcjq56dlk pic.twitter.com/W1hoJwZQBb — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2020

9. AOC no sabe de cambio climático

#DebateCNN | Donald Trump: "Alexandria Ocasio-Cortez no sabe nada de cambio climático" Sigue la transmisión en vivo acá ➡️ https://t.co/bJcjq56dlk pic.twitter.com/LMVTmiuwBS — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2020

10. La “plaga china”