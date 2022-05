Cuando solo tenía 19 años, Millarca Valenzuela decidió participar en una expedición de la Universidad Católica del Norte (UCN) a cargo del profesor Luis Barrera.

Después de esta experiencia, la joven decidió dedicarse a la geología y especializarse en meteoritos. “Mi interés era entender el origen de la Tierra y la vida”, contó a Minería 360.

En 20 años de carrera, y junto a compañeros de expedición, ha encontrado cerca de mil meteoritos. “La preservación privilegiada que tienen los meteoritos en Atacama tiene que ver por una condición de hiper aridez que se ha mantenido con pocas variaciones durante casi 25 millones de años”, agrega.

La geóloga detalló que las expediciones “son caminando y sin ninguna tecnología más que nuestros ojos, cerebro y concentración para hacer estas búsquedas sistemáticas que permitan que no se nos escape ninguno. Podemos tener desde pequeños fragmentos del tamaño de una uña hasta algunos de 3 kilos”.

Valenzuela guarda uno de sus últimos descubrimientos, el cual debe ser cuidado de la exposición hasta que pueda ser estudiado. “Es un meteorito que para su volumen es muy pesado. Tiene lo típico que tienen los meteoritos, que son minerales más densos como hierro y níquel”, explicó.

La caída de este meteorito a la Tierra puede permitir conocer lo que hay en el universo. “La importancia de su estudio radica en que son los componentes más antiguos del proceso de formación de planetas en el sistema solar. Entonces, en sus composiciones podemos tratar de interpretar esos primeros tiempos de formación planetaria”, afirmó la geóloga.

Finalmente, Valenzuela recalcó la necesidad de proteger estos elementos. “Es importante regular la venida de expediciones, ya sean científicas o de coleccionistas privados extranjeros que sabemos que se llevan este material, ya que es un patrimonio que estamos perdiendo. No es algo que si nos demoramos 10 años van a seguir estando ahí. Si es que no regulamos esto, lo más probable es que en 10 años ya no haya meteoritos”, cerró.