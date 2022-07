Esta semana, el Gobierno presentó el proyecto de reforma tributaria. La propuesta incluye un paquete de indicaciones que se introducirán al proyecto de ley sobre Royalty minero que se tramita actualmente en el Senado.

En entrevista con Minería 360, el abogado Winston Alburquenque detalló que el proyecto de Royalty minero busca gravar la minería en dos aspectos: “Primero hay un cobro ad valoren, que es un monto que se cobra sobre las ventas del mineral y el otro sobre la utilidad operacional”.

“El que actualmente existe es solamente un impuesto con cargo a la utilidad operacional. Es decir, yo descuento todos los gastos a la operación y sobre las utilidades hay tasa variable dependiendo el precio del cobre y sobre esa se le aplica a las empresas mineras”, agregó.

El también académico de la Universidad Católica explicó que los sistemas de cobro ad valorem “son bastante discutidos y hay oposición de parte de la industria porque hay poco manejo sobre eso. Es lo que se llaman impuestos de primera línea, es decir, se vende y se cobra”.

En cuanto al uso de este sistema de cobro alrededor del mundo, sostuvo que hay varios países que lo emplean, siendo “especialistas los africanos”. “En otros países también se aplica, pero en tasas muy bajas. Sin embargo, lo importante acá es la suma de impuestos, de cuál es la carga impositiva de la minería en general”.

“En Estados Unidos y Canadá la carga total de la minería está en el rango de un 20%, en Perú y México en el rango de los 30, 32 y 34%, mientras que Argentina y Chile está entre 40, 43 o 45%. El que más carga tributaria tiene es Australia, especialmente Western Australia, que está en el rango de los 50, 53 o 54%”, añadió.

Por otra parte, el experto concuerda en que “es una buena medida que la tasa o algunas de las variables que se toman para el cobro del impuesto estén sujetas al precio del cobre, porque está indexada al cobre. Si sube, ganamos todos, pero si el cobre baja, nos tenemos que apretar el cinturón todos, el Estado y las empresas”.

Finalmente, respecto al impacto del royalty en la industria, el abogado detalló que el impuesto ad valorem “económicamente afecta porque no sujeta ese cobro a la realidad de cada faena”.

“No obstante, hay un tema más profundo relacionado con el tema ambiental, ya que la idea es que la industria sea cada vez más amigable con el medio ambiente, pero un impuesto ad valorem no introduce los gastos o aportes que la minería quiera hacer, no va a asumir nuevos costos protegiendo al medio ambiente, porque no los va a poder descontar”, cerró.