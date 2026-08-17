CFA valora ajuste fiscal del Ejecutivo, pero advierte falta de detalle en la segunda etapa: “Se requiere que se materialicen en 2026 medidas de ajuste aún pendientes”

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó este lunes su informe sobre Balance Estructural (BE) y nivel prudente de deuda, en el que analiza las proyecciones presentadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre de 2026.

El organismo valoró el esfuerzo del Ejecutivo por cumplir las metas fiscales, aunque advirtió que se requiere concretar medidas adicionales tanto para este año como para el mediano plazo.

“Como Consejo Fiscal Autónomo, valoramos el esfuerzo del Ejecutivo por cumplir las metas fiscales, pero advertimos que se requiere que se materialicen en 2026 medidas de ajuste aún pendientes y que se concreten para el mediano plazo medidas adicionales“, detalló Paula Benavides, presidenta del CFA.

Déficit estructural proyectado en 2,6% del PIB para 2026

Según el informe, la Dipres proyecta un déficit estructural de 2,6% del PIB para 2026, cifra con la que se alcanzaría la meta de BE anunciada en el Decreto de Política Fiscal.

Esto supone ejecutar medidas de contención del gasto que implicarían una reducción neta de US$ 674 millones, junto con una mejora de los ingresos estructurales de US$ 211 millones.

El CFA valoró el esfuerzo de consolidación fiscal realizado en la primera etapa del ajuste propuesto por el Ejecutivo, que contempló una reducción del gasto público por US$ 1.453 millones.

Sin embargo, advirtió que la segunda etapa de dicho plan, necesaria para cumplir la meta de BE en 2026 y que contempla un recorte adicional de US$ 1.000 millones, se presenta únicamente de manera agregada, lo que dificulta su seguimiento.

El organismo estimó importante que la implementación de las medidas adicionales permita absorber eventuales presiones de gasto que puedan surgir durante el segundo semestre del año, de forma de resguardar el cumplimiento de la meta de BE para 2026 y la credibilidad de la regla fiscal.

El Consejo planteó una serie de criterios que debieran seguir la presentación y el seguimiento de los planes de medidas correctivas.

Entre ellos, identificar explícitamente el monto, el horizonte temporal y el carácter permanente o transitorio de cada medida, además de realizar un seguimiento periódico de su grado de avance en los informes de finanzas públicas posteriores.

El CFA también señaló que el diseño del ajuste adicional de gasto para 2026 aún se encuentra en desarrollo, según la información proporcionada por la Dipres.

En ese contexto, el organismo estimó pertinente que la entidad avance oportunamente en su definición e implementación durante el segundo semestre.

Respecto al aumento de los ingresos fiscales asociado al favorable desempeño de la minería, el Consejo alertó que este podría tener un elevado componente transitorio, por lo que no debiera traducirse en incrementos permanentes del gasto público.

Durante el primer semestre de 2026, los ingresos públicos crecieron 5,5% real anual, impulsados por un aumento de 37,9% en la tributación de la Gran Minería Privada del cobre.

El organismo reiteró que la credibilidad de la trayectoria de consolidación fiscal requiere que las acciones correctivas, tanto de ingresos como de gastos, sean permanentes, monitoreables y verificables.

Asimismo, subrayó que el cumplimiento de la meta de BE para 2026 depende tanto de la implementación efectiva del ajuste de gasto anunciado por el Ejecutivo como del cumplimiento de las proyecciones de ingresos.