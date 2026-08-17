Ángel Parra Trío celebra los 30 años de “Piscola Standards” con concierto y edición especial en vinilo

Ángel Parra Trío conmemorará los 30 años de Piscola Standards con un concierto especial el próximo viernes 21 de agosto, a las 20:00 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, en Las Condes.

La presentación tendrá una particularidad: el disco de 1996 será interpretado íntegramente en vivo. La jornada también estará marcada por el lanzamiento de una reedición especial del álbum en formato doble vinilo.

Piscola Standards forma parte de la etapa que consolidó a Ángel Parra Trío dentro del jazz chileno durante la década de 1990. El trabajo apareció después de Ángel Parra Trío (1992) y Patana (1995), y fue editado originalmente por el sello Alerce.

A diferencia de Patana, centrado en composiciones propias, el álbum de 1996 abordó piezas vinculadas a figuras del jazz como Wes Montgomery, Thelonious Monk, Bud Powell, René Thomas y Barney Kessel. Su edición original está compuesta por 11 pistas, entre ellas I Hear Music, Raise Four, Friday the 13th y Quail Bait.

Para celebrar sus tres décadas, el trabajo tendrá ahora una edición independiente en doble vinilo a 45 RPM, bajo Run Run Discos y con fabricación de Selknam Pressing.

“Decidimos que el público se merece el mejor sonido. Este disco tiene una sonoridad muy particular, porque fue grabado con muy pocos micrófonos y sin cables”, explicó Ángel Parra sobre la nueva edición.

En el escenario, el guitarrista estará acompañado por Nahuel Blanco en contrabajo, Ignacio Rocco en batería y Mauricio Ruz en piano.

Fecha, entradas y precios para Ángel Parra Trío

El concierto Piscola Standards, 30 años se realizará el viernes 21 de agosto, a las 20:00 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte 660, Las Condes.

Tendrá una duración aproximada de 80 minutos y es apto para todo espectador.

Las entradas tienen valores generales que van desde los $18.000 hasta los $42.000, dependiendo de la ubicación, y se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de Fundación CorpArtes.