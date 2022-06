Hace algunos días, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) respaldó la decisión del Gobierno de cerrar la Fundición Ventanas de Codelco, tomada a raíz de la crisis ambiental que afecta a las comunas de Quintero y Puchuncaví.

En conversación con Minería 360, Gustavo Lagos, miembro de Cesco, sostuvo que en este caso está en contrapeso “el interés y el beneficio de los 50 mil habitantes de Quintero y Puchuncaví versus el empleo de 2.500 personas”.

“Obviamente, para el Estado es mucho más conveniente y de menor costo financiar el empleo de esas 2.500 personas que financiar el costo de la salud y deterioro de la calidad ambiental de 50 mil personas”, agregó.

Para Lagos, la opción de construir una nueva fundición de “clase mundial” en el lugar de Ventanas “es inviable”, ya que “costaría más de US$ 1000 millones y sería de un tamaño cuatro o cinco veces mayor y, si uno les pregunta a los habitantes de la zona si quieren una fundición nueva, dirán que no”.

El experto afirmó que también es inviable un proyecto de inversión para que la planta actual cumpla con los estándares requeridos. “No es viable, porque por economía de escalas, la planta nueva tiene que ser mucho más grande y los habitantes de Quintero y Puchuncaví jamás van a estar de acuerdo”.

¿Es necesaria una fundición en Chile?

Según el académico, “estrictamente hablando el país no necesita una fundición”. “Se podría prescindir de Ventanas y no construir nada nuevo, pero la comisión presidencial que operó hace cinco años concluyó que era bueno que Chile no redujera su capacidad de fundición por motivos estratégicos”.

“Es conveniente que haya una fundición en Chile por motivos estratégicos, pero Codelco no necesariamente requiere construir una. Tiene interés en ser parte de una fundición, pero tal vez no cuatro o cinco veces el tamaño de Ventanas. Podría hacerlo en asociación con un privado o con la misma Enami”, añadió.

Finalmente, el especialista concluyó que “lo ideal sería tener una gran fundición que procesara un montón de los concentrados que no pueden ser procesados en Chile. Con muchas garantías ambientales, cero emisiones y ganando plata”.