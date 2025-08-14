Reo liberado por equivocación en La Serena es recapturado en Caldera, Región de Atacama, por la PDI

El imputado había sido condenado por microtráfico, posesión de municiones y sustancias químicas, además de una formalización por tenencia de un celular que impuso prisión preventiva.

Detectives del OS9 de la Policía de Investigaciones (PDI) en la región de Atacama lograron este jueves la captura de Luis Alejandro Salinas Leiva, uno de los reos que fue liberado por error desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena.

El hombre de 38 años, de nacionalidad chilena, fue aprehendido en la ciudad de Caldera.

Error administrativo que terminó en fuga

Salinas Leiva había sido condenado por microtráfico, posesión de municiones y sustancias químicas, además de una formalización por tenencia de un celular que impuso prisión preventiva.

No obstante, durante la ejecución del proceso, se cometió una falla administrativa: fue dejado en libertad tras cumplir solo su primera sentencia, sin considerar la nueva condena que debía cumplir.

Lee también: Gendarmería libera por error a dos reos desde cárceles de Copiapó y La Serena

Este despiste llevó a que fuera declarado prófugo, activando una orden de búsqueda inmediata.

La situación generó alarma en Gendarmería, que solicitó apoyo especializado a la PDI.

Debido a este hecho, Gendarmería confirmó este jueves la remoción del director regional de Atacama, junto con la suspensión de los funcionarios responsables de los errores administrativos que permitieron la excarcelación de los reclusos.