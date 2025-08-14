País Reos liberados

Reo liberado por equivocación en La Serena es recapturado en Caldera, Región de Atacama, por la PDI

Por CNN Chile

14.08.2025 / 23:23

{alt}

El imputado había sido condenado por microtráfico, posesión de municiones y sustancias químicas, además de una formalización por tenencia de un celular que impuso prisión preventiva.

Detectives del OS9 de la Policía de Investigaciones (PDI) en la región de Atacama lograron este jueves la captura de Luis Alejandro Salinas Leiva, uno de los reos que fue liberado por error desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena.

El hombre de 38 años, de nacionalidad chilena, fue aprehendido en la ciudad de Caldera.

Error administrativo que terminó en fuga

Salinas Leiva había sido condenado por microtráfico, posesión de municiones y sustancias químicas, además de una formalización por tenencia de un celular que impuso prisión preventiva.

No obstante, durante la ejecución del proceso, se cometió una falla administrativa: fue dejado en libertad tras cumplir solo su primera sentencia, sin considerar la nueva condena que debía cumplir.

Lee también: Gendarmería libera por error a dos reos desde cárceles de Copiapó y La Serena

Este despiste llevó a que fuera declarado prófugo, activando una orden de búsqueda inmediata.

La situación generó alarma en Gendarmería, que solicitó apoyo especializado a la PDI.

Debido a este hecho, Gendarmería confirmó este jueves la remoción del director regional de Atacama, junto con la suspensión de los funcionarios responsables de los errores administrativos que permitieron la excarcelación de los reclusos.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

LO ÚLTIMO

País Reo liberado por equivocación en La Serena es recapturado en Caldera, Región de Atacama, por la PDI
"Al parecer no le cae bien el Congreso, no le cae bien llegar a acuerdos": La arremetida del oficialismo tras dichos de Kast
Diputada Concha dice que ley de aborto no es tema, pero "si se da la instancia", se harían modificaciones
Aquí Se Debate: Diputados analizan la semana previa a la inscripción de candidaturas presidenciales
Sara Concha dice que Kast ganará la elección y que ahora no ha cometido errores de la campaña pasada, como pelear mucho
Viajes de Altos Mandos con licencia médica: Gendarmería destituye a cuatro coroneles tras informe de Contraloría