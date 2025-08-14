“Al parecer no le cae bien el Congreso, no le cae bien llegar a acuerdos”: La arremetida del oficialismo tras dichos de Kast

Los diputados Gael Yeomans (FA) y Daniel Manouchehri (PS) cuestionaron al líder republicano por minimizar la importancia del Poder Legislativo, acusándolo de tener una visión autoritaria y de desprecio hacia los acuerdos democráticos. Ambos advirtieron que “el Congreso es el corazón de la democracia”.

Los diputados oficialistas Gael Yeomans (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (Partido Socialista) arremetieron contra el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, por sus recientes declaraciones sobre el Congreso Nacional.

Las palabras de los parlamentarios surgen apropósito de los dichos del aspirante a La Moneda, quien aseguró esta semana que “el Congreso es importante, pero no tan relevante como algunos piensan”, durante su participación en el XXI Seminario Moneda Patria Investments 2025.

El líder republicano también criticó la necesidad de seguir legislando y afirmó que su eventual gobierno “no necesitaría más leyes para aplicar la ley”.

“No le gusta llegar a acuerdos”

Durante una intervención en Aquí Se Debate, de CNN Chile, la diputada Yeomans fue tajante al calificar los dichos del candidato presidencial como una muestra de desprecio hacia las instituciones democráticas: “A Kast se le salió algo que piensa, que al parecer no le cae bien el Congreso, porque no le cae bien llegar a acuerdos”.

Además, recordó que el propio Kast fue parte del Poder Legislativo durante más de una década: “Estuvo 16 años en el Congreso y lo usó como caja pagadora para hacer política”.

“Sin Congreso no hay democracia”

En la misma línea, el diputado Manouchehri advirtió sobre la gravedad de las declaraciones del líder republicano, subrayando que el Congreso cumple un rol fundamental en el equilibrio de poderes.

“Sin Congreso no hay contrapeso en nuestro sistema. Es el corazón de la democracia. Intentar saltarse el Congreso es algo muy complejo”, puntualizó.