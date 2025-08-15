Golpe complica el estreno de Matías Pérez en Lecce: DT lo descarta para la Copa Italia

Eusebio Di Francesco confirmó que el defensor chileno quedó fuera del duelo ante Juve Stabia por las secuelas de un golpe y advirtió que el club necesita otro zaguero.

El entrenador de Lecce, Eusebio Di Francesco, confirmó la ausencia del chileno Matías Pérez para el duelo de este viernes 15 de agosto por Copa Italia frente a Juve Stabia, debido a las secuelas de un golpe que impiden su recuperación completa.

“Para mañana tengo dos centrales disponibles: Tiago Gabriel y Gaspar. (Matías) Pérez sufre las secuelas de un golpe y no se ha recuperado”, señaló el DT. Añadió que “los números hablan por sí solos. Necesitamos al menos un central, pero la dirigencia está trabajando en ello”, según recogió el medio AS.

Con esta baja, el conjunto salentino llega con opciones reducidas en defensa al estreno copero ante Juve Stabia, mientras su técnico reconoce la necesidad de refuerzos para afrontar la temporada en Serie A y los desafíos locales.

Pérez, formado en Curicó Unido y seleccionado sub 20, arribó este año al club italiano con un contrato por tres temporadas y opción de extensión, como parte de un proyecto que apuesta por futbolistas jóvenes.

Tras su fichaje, el jugador expresó a medios locales que buscará consolidarse en el primer equipo. En la misma línea, el canal regional Antenna Sud destacó su versatilidad al describirlo como un “todoterreno defensivo” capaz de actuar como lateral derecho, defensa central o por la banda contraria.