Colo Colo contra Universidad Católica: Día, hora y dónde ver el clásico por la fecha 20 de la Liga de Primera

El Cacique recibirá a los cruzados en el Monumental en un partido clave para sus aspiraciones internacionales. Revisa la programación y señales de TV para seguir el duelo.

Colo Colo afrontará este fin de semana un duelo clave para sus aspiraciones de meterse en puestos de copas internacionales, cuando reciba a Universidad Católica en el Estadio Monumental, por la fecha 20 de la Liga de Primera.

El equipo dirigido por Jorge Almirón llega con tres empates consecutivos y necesita sumar de a tres para recuperar terreno en la tabla. El partido podría ser decisivo para el futuro del entrenador argentino, cuya continuidad se ha visto cuestionada en las últimas semanas.

¿Cuándo y a qué hora se juega?

El encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica se disputará este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Qué canal transmite el partido?

El clásico será transmitido en vivo por TNT Sports Premium HD y TNT Sports Premium. Estos son los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium HD: VTR: 855 / DTV: 1631 / ENTEL: 243 / CLARO: 490 / GTD-TELSUR: 845 / MOVISTAR: 896 / ZAPPING: 36

VTR: 855 / DTV: 1631 / ENTEL: 243 / CLARO: 490 / GTD-TELSUR: 845 / MOVISTAR: 896 / ZAPPING: 36 TNT Sports Premium: VTR: 165 / DTV: 631 / ENTEL: 242 / CLARO: 190 / GTD-TELSUR: 71 / MOVISTAR: 930 / TU VES: 504 / ZAPPING: 37

¿Dónde ver online?

Además de la televisión, el compromiso estará disponible vía streaming a través de la plataforma MAX, para suscriptores en territorio nacional.