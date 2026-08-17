DT del Midtjylland anticipa venta de Darío Osorio este mercado de fichajes: “Estoy convencido de ello”

El fútbol europeo pasa por las últimas semanas del mercado de fichajes y un chileno podría ser parte de los movimientos de este semestre.

Y es que el técnico del Midtjylland, Mike Tullberg, comentó que Darío Osorio saldría del club luego de tres años.

En un punto de prensa luego del empate con el Lyngby, el DT se refirió a la posible salida de algunos de sus jugadores, señalando que algunas figuras ya tienen avanzadas las conversaciones para irse a otros equipos.

“Lo que me dijeron el verano pasado fue que venderíamos jugadores por muchos millones de coronas. Nunca antes el FC Midtjylland había vendido tantos jugadores de primer nivel como este verano”, dijo.

“Estoy convencido de ello. Estoy bastante seguro de que los dos jugadores no estarán disponibles para el FC Midtjylland cuando se cierre el mercado de fichajes”, agregó.

Esto, en referencia al formado en la Universidad de Chile y también a Franculino Djú.

Uno de los clubes que ha observado a Osorio es el AC Milan, aunque hasta ahora no se ha confirmado el traspaso.