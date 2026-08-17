Demanda por renta corta en Chile se multiplica por 2,7 en tres años y supera los 49.000 anuncios activos

La renta corta dejó de ser un fenómeno asociado únicamente al turismo para transformarse en un segmento cada vez más relevante dentro del mercado inmobiliario chileno.

En los últimos tres años, la demanda por este tipo de alojamientos se multiplicó por 2,7, mientras que el país ya supera los 49.000 anuncios activos. Solo en enero de 2025 se arrendaron aproximadamente 894.400 noches bajo esta modalidad.

La oferta creció apenas 1,7% en el último año tras un alza de 48,2% previa

La oferta de propiedades destinadas a renta corta, que había crecido 48,2% durante el período anterior, aumentó apenas 1,7% en el último año, lo que refleja una etapa de mayor estabilización del mercado.

Santiago concentra cerca de 15.900 anuncios activos y registra una ocupación cercana al 58%, mientras que en regiones el promedio bordea el 40%. En sectores de alta demanda como Santiago Centro, Providencia y Las Condes, la ocupación puede superar el 75%.

Airbnb: los anfitriones chilenos generaron más de $200 mil millones en el primer semestre

El desarrollo de la industria también se refleja en los ingresos que genera la actividad. De acuerdo con un informe de Airbnb publicado en 2025, los anfitriones chilenos obtuvieron más de $200 mil millones durante el primer semestre de ese año.

En el mismo período, la actividad asociada a huéspedes y anfitriones habría aportado aproximadamente $1,23 billones a la economía nacional y contribuido a sostener más de 46.000 empleos relacionados con alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

Dependiendo de la ubicación, la ocupación, la tarifa y el nivel de profesionalización de la operación, una propiedad destinada a renta corta puede alcanzar un desempeño entre 30% y 60% superior al de un arriendo tradicional.

Sin embargo, este mayor rendimiento depende de una correcta administración, una estrategia de precios dinámica y el control de los costos asociados a la operación, de acuerdo con lo señalado por organizadores del sector.

El crecimiento de la demanda ha llevado a los actores de la industria a plantear la necesidad de avanzar hacia un modelo más formalizado y tecnológico.

Según explicaron desde la organización de Expo Renta Corta, los inversionistas de hoy no buscan solamente plusvalía, sino también rentabilidad y flujo, además de certezas sobre dónde comprar, qué tipo de propiedad funciona y cómo tributar correctamente.

Expo Renta Corta y Vacacional 2026: primera edición presencial en Estación Mapocho

En este contexto, los días 28 y 29 de agosto se realizará en Estación Mapocho la Expo Renta Corta y Vacacional 2026, la segunda edición del encuentro y la primera en formato presencial.

El evento espera convocar a cerca de 7.000 asistentes y contará con 50 expositores, 12 emprendimientos y más de 20 speakers internacionales vinculados a la inversión, el turismo, la tecnología y la administración de propiedades.

La programación abordará temas como inversión inmobiliaria, tributación, regulación, financiamiento, revenue management, precios dinámicos e inteligencia artificial aplicada a la operación.

Uno de sus principales hitos será un panel que reunirá a representantes de Airbnb, Expedia y Booking, además de la presentación del Informe de Renta Corta en Chile correspondiente al primer semestre de 2026.

El evento tendrá entrada general gratuita, previa inscripción en exporentacorta.cl.